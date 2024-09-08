Можно ли казахстанцам не платить за обслуживание в ресторанах

Часто в чеках заведений можно увидеть, что к сумме основного заказа добавлен процент "за обслуживание". Корреспондент Tengri Life поговорила с экспертами, чтобы узнать, можно ли не доплачивать за обслуживание в ресторанах и кафе.

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По словам юриста Данияра Байгабатова, согласно ГОСТ 30389-2013, заведения общественного питания не могут брать дополнительную плату за обслуживание.

Согласно этому ГОСТу регулируются требования к предприятиям общественного питания, в данном случае они должны организовать процесс питания своих потребителей. А наличие официантов и процесс обслуживания входят в требования этого документа. Соответственно, за обслуживание нельзя взимать дополнительную плату, - объяснил казахстанский юрист.

Некоторые ошибочно полагают, что заведения могут требовать плату за обслуживание, если об этом было предупреждено: прописано в меню, уведомлено официантом или вывесками.

Даже если предупреждение какое-то было, все равно остается право потребителя платить или не платить, - опроверг эксперт.

Дополнительно Байгабатов упомянул квалификационное требование. Когда потребитель заходит в заведение, то он должен быть осведомлен о квалификации предприятия: с полным обслуживанием, с частичным обслуживанием либо с самообслуживанием. То есть если кафе работает с полным обслуживанием официантами, то можно не платить за обслуживание дополнительно, так как оно включено в стоимость. Однако если это самообслуживание, то должна быть какая-то вывеска.

На насущный вопрос в Саморегулируемой организации общественного питания Казахстана ответили неоднозначно.

Сложившаяся ситуация вокруг законности взимания процентов за обслуживание в кафе и ресторанах имеет неоднозначное толкование. С одной стороны, уполномоченный орган в лице Комитета по защите прав потребителей на основании законодательно установленной компетенции имеет право требовать возврата уплаченных процентов за обслуживание. При этом такое право необоснованно с точки зрения правоприменительной практики. С другой стороны, услуги общественного питания являются одной из форм гражданско-правовых отношений (публичная оферта), на которые посетители при соответствующем информировании дают согласие при заключении договора на условиях, указанных в оферте, - пояснили в письме.

Исходя из вышеперечисленного, за обслуживание в кафе и ресторанах можно не платить, это остается на усмотрение потребителя, но для этого необходимо обращаться в суд.