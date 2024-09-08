Казахстанке пришлось вызвать спасателей, чтобы избавиться от кольца

Фото^ пресс-служба МЧС РК

Инцидент произошел с местной жительницей 1973 года рождения, когда палец настолько опух, что ей потребовалась помощь специалистов.

На вызов оперативно отреагировали спасатели местного отряда МЧС. При помощи специального слесарного инструмента они аккуратно и быстро сняли кольцо, не причинив дополнительных травм пострадавшей.

Спасатели напоминают, что в случае любой экстренной ситуации можно позвонить по номеру 112.