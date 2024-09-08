Китайцы хотят вложить миллиарды в переработку казахстанской пшеницы

В настоящее время китайские инвесторы ищут регион, подходящий для реализации проекта в Казахстане. Компанией SHIJIXIANGHE совместно с Dalian Hesheng Holdings осуществляется поиск подходящего региона для последующей реализации проекта в Казахстане, сообщает inbusiness.kz .

Фото: акимат Актюбинской области

На площадке АО "НК "Kazakh Invest" прошла встреча управляющего директора нацкомпании Азамата Кожанова с руководством китайской компании SHIJIXIANGHE Agribusiness Group Co., Ltd., в ходе которой стороны обсудили вопросы реализации инвестиционного проекта по строительству завода комплексной переработке пшеницы стоимостью более 600 млн долларов. Ожидается, что годовой объем переработки пшеницы на производстве составит 1 млн тонн.

Особенность проекта заключается в том, что смежные продукты по типу пшеничных отрубей могут быть использованы в качестве корма для животных. Еще часть – в качестве удобрений. Полученный крахмал может использоваться в качестве сырья для последующей комплексной переработки. Из него планируется производить другие пищевые продукты с высокой добавленной стоимостью. Планируется, что выпускаемая продукция будет поставляться в преимущественно в КНР, а также в другие страны мира.