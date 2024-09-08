Где смотреть открытие V Всемирных игр кочевников

Фото с сайта check-point.kz

Главные события пройдут на стадионе «Астана – Арена». Как передает «24KZ», команды стран-участниц пройдут торжественным маршем. На спортивных площадках столицы состоятся соревнования по 21-му виду спорта. Всего в Астану прибудут порядка 2500 участников из 89 стран мира. В инфраструктуру V Всемирных игр кочевников вошли шесть столичных объектов, расположены они по принципу «линейного» строительства. Главной площадкой для культурной программы игр станет этноаул «Вселенная кочевников», для научных – Национальный музей. Всемирные игры кочевников пройдут до 13 сентября под девизом «Встреча в великой степи».

В 16:00 начнется концерт звезд эстрады, а в 19:00 стартует официальная церемония открытия Игр. Шоу, по словам организаторов продлится два часа.

Онлайн-трансляция состоится на казахстанском телеканале Jibek Joly.