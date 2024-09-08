Брачный договор в Казахстане: основные правила и подводные камни

Брачный контракт нередко становится предметом спора между супругами, которые решили подать на развод. В нюансах этого документа вместе с юристом разбирался корреспондент Tengrinews.kz.
Согласно статье 39 Кодекса "О браке (супружестве) и семье" брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак (супружество), либо соглашение супругов, определяющее их имущественные права и обязанности в браке (супружестве) и (или) в случае его расторжения. Более того, брачный договор может предусматривать имущественные права детей, рожденных или усыновленных в браке (супружестве).
То есть в Казахстане узаконено понятие брачного договора. Население также называет его брачным контрактом, который заключается при наличии недвижимого имущества у супругов по отдельности до заключения брака. Брачный договор может быть заключен как до государственной регистрации заключения брака, так и в любое время в период брака. Однако брачный договор, заключенный до государственной регистрации, вступает в силу со дня регистрации заключения брака (супружества), - пояснил корреспонденту Tengrinews.kz юридический консультант Cеверо-Казахстанской палаты юридических консультантов Zanger Нурлан Жанабаев.
По словам юриста, брачный договор заключается только в письменной форме и должен быть удостоверен у нотариуса.
В брачном договоре супруги вправе определить:
Так как брачный договор регулирует имущественные отношения между супругами, то, следовательно, предметом договора является имущество как совместное, так и каждого из супругов, - уточнил юрист.
Для удостоверения брачного договора обязательно потребуются:
Поскольку по своей природе брачный договор является двусторонней сделкой, для совершения которой необходимо волеизъявление двух сторон, то к нему применяются правила главы 4 ("Сделки") Гражданского кодекса. Здесь супруги могут заранее предусмотреть ответственность за неисполнение условий брачного договора, - посоветовал Жанабаев.
Согласно действующему законодательству, за несоблюдение условий брачного договора каждый из супругов несет ответственность, установленную в условиях самого брачного договора.
При этом односторонний отказ от исполнения брачного договора не допускается.
По словам юриста, согласно статье 41 Кодекса о браке (супружестве) и семье, брачный договор не может ограничивать правоспособность или дееспособность супругов, их право на обращение в суд за защитой своих прав; регулировать личные неимущественные отношения между супругами, их права и обязанности в отношении детей; предусматривать положения, ограничивающие право нетрудоспособного нуждающегося супруга на получение содержания, и другие условия, противоречащие основным началам брачно-семейного законодательства в стране.
Например, в статье 42 Кодекса о браке (супружестве) и семье предусмотрено, что брачный договор может быть изменен или расторгнут в любое время по соглашению супругов. Соглашение об изменении или о расторжении брачного договора заключается в той же форме, что и сам брачный договор. Если супруги не пришли к соглашению, то один из них имеет право обратиться в суд по изменению условий, - подчеркнул Нурлан Жанабаев.
Таким образом, брачный договор может быть признан судом недействительным - полностью или частично - по основаниям недействительности сделок, предусмотренных Гражданским кодексом.
Суд может также признать брачный договор недействительным - полностью или частично - по требованию одного из супругов, если условия договора ставят его в крайне неблагоприятное положение или нарушают имущественные права детей, рожденных или усыновленных в этом браке (супружестве). Действие брачного договора прекращается с момента прекращения брака (супружества). Если в брачном договоре заранее были предусмотрены обязательства супругов после развода, то они сохраняют свою силу и после расторжения брака, - добавил юрист.
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