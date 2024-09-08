Брачный договор в Казахстане: основные правила и подводные камни

Брачный контракт нередко становится предметом спора между супругами, которые решили подать на развод. В нюансах этого документа вместе с юристом разбирался корреспондент Tengrinews.kz .

Фото: Pixabay

На что нужно обращать внимание при составлении брачного контракта

Согласно статье 39 Кодекса "О браке (супружестве) и семье" брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак (супружество), либо соглашение супругов, определяющее их имущественные права и обязанности в браке (супружестве) и (или) в случае его расторжения. Более того, брачный договор может предусматривать имущественные права детей, рожденных или усыновленных в браке (супружестве).

То есть в Казахстане узаконено понятие брачного договора. Население также называет его брачным контрактом, который заключается при наличии недвижимого имущества у супругов по отдельности до заключения брака. Брачный договор может быть заключен как до государственной регистрации заключения брака, так и в любое время в период брака. Однако брачный договор, заключенный до государственной регистрации, вступает в силу со дня регистрации заключения брака (супружества), - пояснил корреспонденту Tengrinews.kz юридический консультант Cеверо-Казахстанской палаты юридических консультантов Zanger Нурлан Жанабаев.

По словам юриста, брачный договор заключается только в письменной форме и должен быть удостоверен у нотариуса.

В брачном договоре супруги вправе определить:

свои права и обязанности по взаимному содержанию;

способы участия в доходах друг друга;

порядок несения каждым из них семейных расходов;

определить имущество, которое будет передано каждому из супругов в случае расторжения брака (супружества);

также включить в брачный договор любые иные положения, касающиеся их имущественных отношений, имущественное положение детей, рожденных или усыновленных в этом браке (супружестве).

Так как брачный договор регулирует имущественные отношения между супругами, то, следовательно, предметом договора является имущество как совместное, так и каждого из супругов, - уточнил юрист.

Для удостоверения брачного договора обязательно потребуются:

явка обеих сторон к нотариусу по месту жительства;

свидетельство о заключении брака (супружества);

удостоверения личности (паспорта) самих супругов;

правоустанавливающие документы на имущество, если договор заключается в отношении уже имеющегося имущества, а также другие документы, необходимые для оформления сделки с таким имуществом, например, справки органа юстиции о зарегистрированных правах - для договора, затрагивающего судьбу квартиры либо иной недвижимости.

Какое наказание ждет за несоблюдение брачного контракта

Поскольку по своей природе брачный договор является двусторонней сделкой, для совершения которой необходимо волеизъявление двух сторон, то к нему применяются правила главы 4 ("Сделки") Гражданского кодекса. Здесь супруги могут заранее предусмотреть ответственность за неисполнение условий брачного договора, - посоветовал Жанабаев.

Согласно действующему законодательству, за несоблюдение условий брачного договора каждый из супругов несет ответственность, установленную в условиях самого брачного договора.

При этом односторонний отказ от исполнения брачного договора не допускается.

Можно ли оспорить брачный контракт

По словам юриста, согласно статье 41 Кодекса о браке (супружестве) и семье, брачный договор не может ограничивать правоспособность или дееспособность супругов, их право на обращение в суд за защитой своих прав; регулировать личные неимущественные отношения между супругами, их права и обязанности в отношении детей; предусматривать положения, ограничивающие право нетрудоспособного нуждающегося супруга на получение содержания, и другие условия, противоречащие основным началам брачно-семейного законодательства в стране.

Например, в статье 42 Кодекса о браке (супружестве) и семье предусмотрено, что брачный договор может быть изменен или расторгнут в любое время по соглашению супругов. Соглашение об изменении или о расторжении брачного договора заключается в той же форме, что и сам брачный договор. Если супруги не пришли к соглашению, то один из них имеет право обратиться в суд по изменению условий, - подчеркнул Нурлан Жанабаев.

Таким образом, брачный договор может быть признан судом недействительным - полностью или частично - по основаниям недействительности сделок, предусмотренных Гражданским кодексом.