Водитель пожарной машины спас двухлетнюю девочку из трёхметровой ямы

На место происшествия прибыла группа спасателей, в их числе водитель - Нурлыбек Саламатов.

Нурлыбек действовал самоотверженно и смело. Его удерживали другие спасатели, а он дотянулся до малышки и оперативно вытащил ее из зоны опасности. Ребёнок в медпомощи не нуждался. Такие не простые спасательные операции сотрудники службы ЧС проводят часто. Время идет на секунды и нужно действовать как можно быстрее, - отметили в МЧС.