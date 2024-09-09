Андрей Аршавин сыграет за "Кайрат" в товарищеском матче с "Зенитом"

43-летний бывший российский футболист Андрей Аршавин примет участие в матче между алматинским "Кайратом" и санкт-петербургским "Зенитом", сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу "желто-черных" .

Фото: kazfootball.kz

Команды проводят товарищескую встречу на Центральном стадионе Алматы.

Напомним, Аршавин на протяжении своей карьеры был игроком обеих команд. За "Зенит" футболист дебютировал в 1999 году и защищал цвета команды до 2008 года, а также с 2013 по 2015 год.

За время своего пребывания в петербургском клубе он вошел в семерку лучших бомбардиров в истории команды, а также стал победителем Кубка УЕФА (старое название Лиги Европы).

На закате своей карьеры россиянин также выступал и в составе "Кайрата". В команде он играл с 2016 по 2018 год. В Казахстане ему удалось стать обладателем Кубка и Суперкубка страны в сезоне-2017.