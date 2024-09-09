10-летний мальчик сорвался с обрыва в горах Алматинской области

Оперативная группа РОСО МЧС РК, прибыв к месту вызова, обнаружила, что вследствие падения ребенок получил закрытый перелом ключицы, рассечение головы и множественные ушибы тела.

После оказания первой помощи в связи с необходимостью экстренной госпитализации было принято решение поднять воздушное судно. Вертолет "Казавиаспас" с сотрудниками Центра медицины катастроф на борту оперативно вылетел к месту происшествия. Мальчика подняли на борт и эвакуировали в аэропорт Боралдай, - рассказали в министерстве.