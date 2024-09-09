Водители пострадали в ДТП с участием большегруза на трассе Акмолинской области

Водители пострадали в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) с участием большегруза на трассе Акмолинской области, передает КазТАГ .

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В результате аварии большегруз опрокинулся на проезжую часть. На месте происшествия работают сотрудники батальона патрульной полиции. Выясняются обстоятельства ДТП, а также информация о пострадавших. Известно что в результате ДТП пострадали водители обоих транспортных средств, - сообщили в пресс-службе ДП Акмолинской области.

8 сентября около 19.00 часов на республиканской автодороге Астана–Петропавловск произошло ДТП с участием большегруза и автомашины марки «ГАЗель».

Сообщается, что в настоящее время движение на данном участке трассы регулируют сотрудники полиции.