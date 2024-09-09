Как правильно воспользоваться первоначальным взносом в Казахстане

Может показаться, что для покупки жилья достаточно иметь сумму первоначального взноса. Однако на деле не учитываются иные расходы, которые могут привести к долгам и просрочкам. Подробности в NUR.KZ.

Иллюстративное фото: Andrii Yalanskyi/Getty Images

Покупка собственного жилья часто рассматривается как важная цель, позволяющая обрести стабильность и уверенность в завтрашнем дне, особенно по сравнению с арендой.

В большинстве случаев жилье приобретается с использованием ипотечного кредита, который требует внесения первоначального взноса. Его сумма может варьироваться от 10 до 50% в зависимости от условий конкретной программы.

Часто казахстанцы стремятся внести в качестве первоначального взноса всю накопленную сумму, чтобы сократить общий размер долга. Но подобный подход не всегда оказывается оправданным.

Риски внесения всех накопленных средств

Предположим, заемщик имеет 5 млн тенге накоплений, а необходимая сумма для первоначального взноса составляет 4 млн тенге. Оставшийся 1 млн тенге он также решает вложить в покупку квартиры, рассчитывая, что так долг по ипотеке уменьшится.

Однако через некоторое время могут возникнуть неожиданные траты: например, поломка автомобиля, необходимость медицинских расходов, покрытие ущерба чужому имуществу (авария, затопление соседей) или даже потеря работы.

И если у заемщика нет заранее подготовленной финансовой подушки – суммы, равной хотя бы трем ежемесячным расходам (включая ипотеку, еду, коммунальные услуги и так далее), – то это может привести к просрочке по платежам и накоплению задолженности.

Например, ремонт может потребовать больше денег, чем ожидалось, или не были учтены расходы на покупку мебели, из-за чего заемщику пришлось оформлять рассрочку. В итоге доходов может не хватить, и придется брать деньги в долг или допустить просрочки по займам.

А при наихудших обстоятельствах заемщик рискует потерять жилье из-за невозможности выполнять финансовые обязательства.

Как правильно использовать оставшиеся деньги

Чтобы избежать подобных рисков, можно рассмотреть вариант внесения минимально возможного первоначального взноса. Конечно, это увеличит размер займа, но взамен у заемщика останутся средства для подстраховки.

Также, если после выплаты первоначального взноса остаются деньги и уже есть резервный фонд, то остаток можно хранить на депозите. Это особенно выгодно, если процентные ставки по вкладам будут выше, чем по ипотеке.

Для дополнительной выгоды можно воспользоваться срочными депозитами на срок от трех месяцев до года. Однако стоит учитывать, что деньги будут недоступны на весь этот период. В случае же обычных несрочных депозитов средства можно будет снять быстро.

А если финансовая подушка еще не создана, то сохраненные средства могут помочь в трудные времена – они позволят покрыть ипотечные платежи и другие расходы, пока финансовая ситуация не стабилизируется.

Другими словами, в случае полного внесения накоплений в пользу первоначального взноса казахстанцы могут остаться без финансовой подстраховки. А это грозит образованием просрочки и долгов из-за неучтенных расходов (например, на ремонт, оформление документов и так далее).

Поэтому следует оставить некоторую сумму на экстренные случаи. А выбор размера остаточной суммы и способа ее хранения будет зависеть от личных предпочтений и целей заемщика.