Новый комитет появился в Казахстане

В Казахстане появился новый комитет в Министерстве туризма и спорта, передает корреспондент Tengrinews.kz .

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Правительство утвердило постановление от 4 сентября о некоторых вопросах Министерства туризма и спорта. Согласно документу, комитет индустрии туризма реорганизован путем выделения из его состава комитета по регулированию игорного бизнеса и лотереи Министерства туризма и спорта.

Теперь Министерство туризма и спорта имеет следующие ведомства:

Комитет по делам спорта и физической культуры;

Комитет индустрии туризма;

Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи.

Новый комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи сможет "самостоятельно и оперативно решать отраслевые вопросы".

Напомним: 5 июня Мажилис во втором чтении принял закон по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности. Документ направили на рассмотрение в Сенат. Как будет работать новый закон и что нужно знать казахстанцам, можно прочитать в нашем материале.