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09.09.2024, 09:51

Коянбаев и Кабатов отреагировали на смерть Маслякова

Новости Казахстана 0 1 008

Накануне общественность шокировала новость о смерти известного телеведущего и заслуженного деятеля искусств России Александра Маслякова. На нее отреагировали экс-участники Клуба веселых и находчивых (КВН), казахстанские шоумены Нурлан Коянбаев и Турсынбек Кабатов, сообщает Zakon.kz.

Фото: Instagram/kvnofficial
Фото: Instagram/kvnofficial

Коянбаев опубликовал в Instagram архивное фото с ведущим КВН, под которой написал: "Александр Васильевич Масляков! Легенда! Қош болыңыз!"

Кабатов тоже поделился архивным снимком, под которым поблагодарил Маслякова за все.

"Спасибо за все, Александр Васильевич: за игру, за молодость, за семью, за друзей, за юмор, за возможности", – написал Турсынбек.

В комментариях пользователи Казнета выразили соболезнования:

  • "Жаль... Легенда КВНа был! Пусть земля будет".
  • "Вот и все. Детство кончилось! Спасибо за КВН, лучше время было. Пусть земля будет пухом!"
  • "Как жаль потерять такого человека. В детстве бегал домой, чтобы пить чай с аташкой и смотреть КВН".
  • "Сердце сжимается от осознания того, что вместе с этими легендами уходит время нашего детства и юности, как же мы ждали и любили КВН. Светлая память, Александр Васильевич..."

8 сентября 2024 года стало известно, что в возрасте 82 лет умер Александр Масляков. Об этом заявили представители Международного союза КВН. Бывший КВН-щик Сергей Светлаков выразил соболезнования и сравнил масштаб личности Маслякова с планетой. А Гарик Харламов, Михаил Галустян и Павел Воля поблагодарили Маслякова за все сделанное для КВН. 

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