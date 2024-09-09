Коянбаев и Кабатов отреагировали на смерть Маслякова

Накануне общественность шокировала новость о смерти известного телеведущего и заслуженного деятеля искусств России Александра Маслякова. На нее отреагировали экс-участники Клуба веселых и находчивых (КВН), казахстанские шоумены Нурлан Коянбаев и Турсынбек Кабатов, сообщает Zakon.kz.
Коянбаев опубликовал в Instagram архивное фото с ведущим КВН, под которой написал: "Александр Васильевич Масляков! Легенда! Қош болыңыз!"
Кабатов тоже поделился архивным снимком, под которым поблагодарил Маслякова за все.
"Спасибо за все, Александр Васильевич: за игру, за молодость, за семью, за друзей, за юмор, за возможности", – написал Турсынбек.
В комментариях пользователи Казнета выразили соболезнования:
8 сентября 2024 года стало известно, что в возрасте 82 лет умер Александр Масляков. Об этом заявили представители Международного союза КВН. Бывший КВН-щик Сергей Светлаков выразил соболезнования и сравнил масштаб личности Маслякова с планетой. А Гарик Харламов, Михаил Галустян и Павел Воля поблагодарили Маслякова за все сделанное для КВН.
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