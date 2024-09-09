Полное расписание Всемирных игр кочевников в Астане

8 сентября
- 16:00 - Церемония открытия Всемирных игр кочевников на "Астана-Арене".
Жамбы ату (Этноаул):
- 09:00 - 09:40 - Венгерский стиль 1 группа;
- 09:50 - 10:30 - Венгерский стиль 2 группа;
- 10:40 - 11:20 - Венгерский стиль 3 группа;
- 11:30 - 12:10 - Венгерский стиль 4 группа;
- 12:20 - 13:00 - Венгерский стиль 5 группа;
- 13:10 - 13:50 - Венгерский стиль 6 группа;
- 14:00 - 14:40 - Венгерский стиль 7 группа;
- 14:50 - 15:30 - Венгерский стиль 8 группа;
- 15:40 - 16:20 - Венгерский стиль 9 группа;
- 16:30 - 17:10 - Венгерский стиль 10 группа;
- 17:20 - 18:00 - Венгерский стиль 11 группа;
- 19:00 - 20:00 - Церемония награждения.
9 сентября
Көкпар (ипподром "Казанат"):
- 10:00 - 11:00 - Предварительная игра;
- 11:00 - 12:00 - Предварительная игра;
Көк бөру (ипподром "Казанат"):
- 15:00 - 16:00 - Игра команд 1-2 (группа А);
- 16:00 - 17:00 - Игра команд 4-5 (группа В).
Аударыспақ (Этноаул):
- 10:00 - 13:00 - Предварительные раунды (мужчины) -60 кг, -70 кг, -80 кг;
- 16:00 - 18:00 - Финальный блок (мужчины) -60 кг, -70 кг, -80 кг;
- 18:00 - 19:00 - Церемония награждения.
Жамбы ату (Этноаул):
- 09:00 - 09:40 - Азиатский стиль 1 группа;
- 09:50 - 10:30 - Азиатский стиль 2 группа;
- 10:40 - 11:20 - Азиатский стиль 3 группа;
- 11:30 - 12:10 - Азиатский стиль 4 группа;
- 12:20 - 13:00 - Азиатский стиль 5 группа;
- 13:10 - 13:50 - Азиатский стиль 6 группа;
- 14:00 - 14:40 - Азиатский стиль 7 группа;
- 14:50 - 15:30 - Азиатский стиль 8 группа;
- 15:40 - 16:20 - Азиатский стиль 9 группа;
- 16:30 - 17:10 - Азиатский стиль 10 группа;
- 17:20 - 18:00 - Азиатский стиль 11 группа;
- 19:00 - 20:00 - Церемония награждения.
Қазақ күресі (Дворец единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова):
- 10:00 - 13:00 - Отборочные схватки (мужчины) -55 кг, -60 кг, -66 кг, -74 кг; (женщины) -48 кг, -52 кг, -56 кг, -60 кг;
- 16:00 - 18:00 - Финальный блок;
- 18:00 - 19:00 - Церемония награждения.
Алыш (Дворец единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова):
- 10:00 - 13:00 - Отборочные схватки (мужчины) -55 кг, -60 кг, -66 кг, -74 кг; (женщины) -48 кг, -52 кг, -56 кг, -60 кг;
- 16:00 - 18:00 - Финальный блок;
- 18:00 - 19:00 - Церемония награждения.
Кураш (Ледовый дворец "Алау"):
- 10:00 - 13:00 - Предварительные схватки (мужчины) -81 кг, +100 кг; (женщины) -70 кг, -87 кг;
- 16:00 - 18:00 - Финальный блок;
- 18:30 - 19:00 - Церемония награждения.
Мас-рестлинг (Ледовый дворец "Алау"):
- 10:00 - 13:00 - Предварительные раунды (мужчины) -65 кг, -70 кг, -80 кг; (женщины) -55 кг, -65 кг;
- 16:00 - 18:00 - Финальный блок;
- 18:00 - 19:00 - Церемония награждения.
Асық ату (Ледовый дворец "Алау"):
- 10:00 - 13:00 - Начало соревнований (асық ату, бес асық);
- 16:00 - 18:00 - Отборочный этап.
Тоғызқұмалақ (конференц-зал "Парламент", "Думан"):
- 10:00 - 13:00 - Начало соревнований, отборочный этап;
- 16:00 - 18:00 - Отборочный этап.
10 сентября
Көкпар (ипподром "Казанат"):
- 10:00 - 11:00 - Четвертьфинальная игра;
- 11:00 - 12:00 - Четвертьфинальная игра;
- 12:00 - 13:00 - Четвертьфинальная игра.
Көк бөру (ипподром "Казанат"):
- 15:00 - 16:00 - Игра команд 1-3 (группа А);
- 16:00 - 17:00 - Игра команд 4-6 (группа В).
Аударыспақ (Этноаул):
- 10:00 - 13:00 - Предварительные раунды (мужчины) -90 кг, -100 кг, +100 кг;
- 16:00 - 18:00 - Финальный блок;
- 18:00 - 19:00 - Церемония награждения.
Жамбы ату (Этноаул):
- 09:00 - 09:40 - Тюркский стиль 1 группа;
- 09:50 - 10:30 - Тюркский стиль 2 группа;
- 10:40 - 11:20 - Тюркский стиль 3 группа;
- 11:30 - 12:10 - Тюркский стиль 4 группа;
- 12:20 - 13:00 - Тюркский стиль 5 группа;
- 13:10 - 13:50 - Тюркский стиль 6 группа;
- 14:00 - 14:40 - Тюркский стиль 7 группа;
- 14:50 - 15:30 - Тюркский стиль 8 группа;
- 15:40 - 16:20 - Тюркский стиль 9 группа;
- 16:30 - 17:10 - Тюркский стиль 10 группа;
- 17:20 - 18:00 - Тюркский стиль 11 группа;
- 19:00 - 20:00 - Церемония награждения.
Қазақ күресі (Дворец единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова):
- 10:00 - 13:00 - Отборочные схватки (мужчины) -82 кг, -90 кг, -100 кг, +100 кг; (женщины) -65 кг, -70 кг, -77 кг, +77 кг;
- 16:00 - 18:00 - Финальный блок;
- 18:00 - 19:00 - Церемония награждения.
Алыш (Дворец единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова):
- 10:00 - 13:00 - Отборочные схватки (мужчины) -82 кг, -90 кг, -100 кг, +100 кг; (женщины) -65 кг, -70 кг, -77 кг, +77 кг;
- 16:00 - 18:00 - Финальный блок;
- 18:00 - 19:00 - Церемония награждения.
Кураш (Ледовый дворец "Алау"):
- 10:00 - 13:00 - Предварительные схватки (мужчины) -60 кг, -66 кг, -73 кг; (женщины) -57 кг;
- 16:00 - 18:00 - Финальный блок;
- 18:00 - 19:00 - Церемония награждения.
Мас-рестлинг (Ледовый дворец "Алау"):
- 10:00 - 13:00 - Предварительные раунды (мужчины) -90 кг, -105 кг; (женщины) -75 кг;
- 16:00 - 18:00 - Финальный блок;
- 18:00 - 19:00 - Церемония награждения.
Асық ату (Ледовый дворец "Алау"):
- 10:00 - 13:00 - Полуфинальные игры;
- 16:00 - 18:00 - Полуфинальные игры.
Тоғызқұмалақ (конференц-зал "Парламент", "Думан"):
- 10:00 - 13:00 - Полуфинальные игры;
- 16:00 - 18:00 - Полуфинальные игры.
11 сентября
Көкпар (ипподром "Казанат"):
- 10:00 - 11:00 - Полуфинальная игра;
- 11:00 - 12:00 - Полуфинальная игра.
Көк бөру (ипподром "Казанат"):
- 15:00 - 16:00 - Игра команд 2-3 (группа А);
- 16:00 - 17:00 - Игра команд 5-6 (группа В).
Powerful Nomad (Этноаул):
- 10:00 - 13:00 - Начало соревнований (мужчины) - абсолютная весовая категория;
- 16:00 - 18:00 - Финальный блок (мужчины) - абсолютная весовая категория;
- 18:00 - 19:00 - Церемония награждения.
Жамбы ату (Этноаул):
- 09:00 - 09:40 - Стиль Жамбы 1 группа;
- 09:50 - 10:30 - Стиль Жамбы 2 группа;
- 10:40 - 11:20 - Стиль Жамбы 3 группа;
- 11:30 - 12:10 - Стиль Жамбы 4 группа;
- 12:20 - 13:00 - Стиль Жамбы 5 группа;
- 13:10 - 13:50 - Стиль Жамбы 6 группа;
- 14:00 - 14:40 - Стиль Жамбы 7 группа;
- 14:50 - 15:30 - Стиль Жамбы 8 группа;
- 15:40 - 16:20 - Стиль Жамбы 9 группа;
- 16:30 - 17:10 - Стиль Жамбы 10 группа;
- 17:20 - 18:00 - Стиль Жамбы 11 группа;
- 19:00 - 20:00 - Церемония награждения.
Алыш (Дворец единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова):
- 10:00 - 13:30 - Отборочные схватки;
- 16:30 - 19:00 - Финальный блок;
- 19:00 - 20:00 - Церемония награждения.
Арқан тартыс (Ледовый дворец "Алау"):
- 10:00 - 13:30 - Начало соревнований (мужчины -720 кг; женщины -560 кг);
- 16:30 - 19:00 - Финальный блок;
- 19:00 - 19:30 - Церемония награждения.
Асық ату (Ледовый дворец "Алау"):
- 10:00 - 13:00 - Финальные игры;
- 16:00 - 18:00 - Финальные игры;
- 18:00 - 18:30 - Церемония награждения.
Тоғызқұмалақ (конференц-зал "Парламент", "Думан"):
- 10:00 - 13:00 - Финальный блок;
- 16:00 - 18:00 - Финальный блок.
12 сентября
Көкпар (ипподром "Казанат"):
- 10:00 - 11:00 - Игра за третье место;
- 11:30 - 12:30 - Финал;
- 13:00 - 14:00 - Церемония награждения.
Көк бөру (ипподром "Казанат"):
- 15:00 - 16:00 - Игра за третье место;
- 16:30 - 17:30 - Финал;
- 18:00 - 19:00 - Церемония награждения
Теңге ілу (Этноаул):
- 10:00 - 13:00 - "Бес белес";
- 15:00 - 17:00 - "Қос құлаш";
- 17:00 - 18:00 - Церемония награждения.
Құсбегілік (Этноаул):
- 10:00 - 11:00 - Проверка участников соревнований (национальные костюмы, подготовка птиц);
- 11:00 - 13:00 - Отборочный этап, полуфинальные состязания;
- 16:00 - 18:00 - Отборочный этап, полуфинальные состязания.
Дəстүрлі садақ ату (конно-спортивный оздоровительный комплекс "Аргымак"):
- 10:00 - 13:00 - Командное состязание;
- 16:00 - 18:00 - Командное состязание финальный блок;
- 18:00 - 19:00 - Церемония награждения.
Корэш (Дворец единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова):
- 10:00 - 13:00 - Предварительные схватки (мужчины) -65 кг, -75 кг, -90 кг, +90 кг;
- 16:00 - 18:00 - Финальный блок;
- 18:00 - 19:00 - Церемония награждения.
Ашыртмалы аба гюреши (Ледовый дворец "Алау"):
- 10:00 - 13:00 - Отборочные схватки (мужчины) -60 кг, -70 кг, -80 кг, -90 кг, +90 кг;
- 16:00 - 18:00 - Финальный блок;
- 18:00 - 18:30 - Церемония награждения.
Ордо (Ледовый дворец "Алау"):
- 10:00 - 13:00 - Предварительные и полуфинальные игры;
- 16:00 - 18:00 - Предварительные и полуфинальные игры;
Тоғызқұмалақ (конференц-зал "Парламент", "Думан"):
- 18:30 - 19:00 - Церемония награждения;
Овари (конференц-зал "Парламент", "Думан"):
- 10:00 - 13:00 - Начало соревнований;
- 16:00 - 18:00 - Финальный блок;
- 19:00 - 19:30 - Церемония награждения.
13 сентября
Конные скачки (ипподром "Казанат"):
- 09:00 - 10:30 - Гладкие скачки (1600 м, 2400 м, 3200 м);
- 11:00 - 11:30 - Жорға (9 000 м);
- 11:45 - 12:15 - Құнан бәйге (11 000 м);
- 12:30 - 13:15 - Топ бәйге (18 000 м);
- 13:30 - 14:30 - Аламан бәйге (25 000 м);
- 14:30 - 15:30 - Церемония награждения.
Теңге ілу (Этноаул):
- 10:00 - 12:00 - "Жеті құт";
- 12:30 - 13:00 - Церемония награждения.
Құсбегілік (Этноаул):
- 10:00 - 13:00 - Финальный этап;
- 14:00 - 14:30 - Церемония награждения.
Ордо (Ледовый дворец "Алау"):
- 10:00 - 13:00 - Финальные игры;
- 13:00 - 14:00 - Церемония награждения.
Мангала (конференц-зал "Парламент", "Думан"):
- 10:00 - 13:00 - Начало соревнований, финал;
- 14:30 - 15:00 - Церемония награждения.
Церемония закрытия (Этноаул) - 16:00
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