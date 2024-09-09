В Казахстане создана новая государственная компания. Соответствующее постановление приняло правительство, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Создать акционерное общество "Теңіз жасағы" со стопроцентным участием государства в его уставном капитале", – говорится в документе.
Основным предметом деятельности общества определено осуществление оперативных действий по ликвидации разливов нефти.
Комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов совместно с МЧС в установленном законодательством порядке поручено обеспечить утверждение устава компании, а также избрание лица, уполномоченного на подписание от имени АО документов для государственной регистрации, осуществление финансово-хозяйственной деятельности и представление его интересов перед третьими лицами до образования органов управления.
Уставной капитал компании формируется за счет республиканского имущества. Оценочная стоимость АО "Теңіз жасағы" составляет более 187 миллионов тенге.
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