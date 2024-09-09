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09.09.2024, 11:43

“Риск авиакатастрофы“: совершивших опасную шалость ищут в Атырау

Новости Казахстана 0 362

В сети распространилось видео и информация о крайне опасном инциденте на одном из казахстанских авиарейсов. Ролик прокомментировали в Департаменте полиции на транспорте, передает Tengri Travel.

Фото с сайта tengritravel.kz
Фото с сайта tengritravel.kz

На кадрах видно, как на самолет направляются лазерные лучи. Автор ролика утверждает, что воздействие свечения на пилотов самолета было зафиксировано с "как минимум трех разных точек города". В подписи к ролику отмечается, что подобные действия представляют серьезную угрозу для безопасности полета и могут привести к трагическим последствиям для всех, кто находится на борту. прокомментировали в Департаменте полиции на транспорте, передает Tengri Travel.

На кадрах видно, как на самолет направляются лазерные лучи. Автор ролика утверждает, что воздействие свечения на пилотов самолета было зафиксировано с "как минимум трех разных точек города". В подписи к ролику отмечается, что подобные действия представляют серьезную угрозу для безопасности полета и могут привести к трагическим последствиям для всех, кто находится на борту.

Автор ролика подчеркнул, что согласно Уголовного кодекса Казахстана, использование лазерных указок для воздействия на пилотов воздушных судов является серьезным преступлением, за которое предусмотрены строгие меры наказания.

"Лазерный луч может временно ослепить пилота, что особенно опасно во время взлета и посадки – наиболее критичных моментов полета. Эти атаки многократно увеличивают риск катастрофы, которая может привести к гибели людей и разрушению инфраструктуры", – говорится в подписи к видео.

Мы обратились за комментарием в пресс-службу Департамента полиции на транспорте, где нам рассказали, что инцидент произошел на борту самолета, следовавшего из Алматы в Атырау.

"4 сентября текущего года линейным отделом полиции в аэропорту города Атырау зарегистрирован факт ослепления лазером пилота воздушного судна авиарейса сообщением "Алматы – Атырау". По данному факту материал передан в Управление полиции Атырау для проверки и установления местонахождения правонарушителей. Сообщения аналогичного характера с других авиарейсов не поступало", – отметили в ведомстве.

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