“Риск авиакатастрофы“: совершивших опасную шалость ищут в Атырау

На кадрах видно, как на самолет направляются лазерные лучи. Автор ролика утверждает, что воздействие свечения на пилотов самолета было зафиксировано с "как минимум трех разных точек города". В подписи к ролику отмечается, что подобные действия представляют серьезную угрозу для безопасности полета и могут привести к трагическим последствиям для всех, кто находится на борту.

Автор ролика подчеркнул, что согласно Уголовного кодекса Казахстана, использование лазерных указок для воздействия на пилотов воздушных судов является серьезным преступлением, за которое предусмотрены строгие меры наказания.

"Лазерный луч может временно ослепить пилота, что особенно опасно во время взлета и посадки – наиболее критичных моментов полета. Эти атаки многократно увеличивают риск катастрофы, которая может привести к гибели людей и разрушению инфраструктуры", – говорится в подписи к видео.

Мы обратились за комментарием в пресс-службу Департамента полиции на транспорте, где нам рассказали, что инцидент произошел на борту самолета, следовавшего из Алматы в Атырау.