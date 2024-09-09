Всеобщее декларирование 2024: какие штрафы грозят тем, кто не успеет

В Алматы 90 процентов декларантов первого и второго этапа уже сдали декларации по форме 270. А из декларантов третьего этапа, которые в этом году должны сдавать форму 250, сделали это лишь 75 процентов. Декларации нужно успеть сдать до 15 сентября - то есть осталась неделя, передает Tengrinews.kz .

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Если деятельность приостановлена, надо ли сдавать декларацию

Департамент государственных доходов по Алматы напоминает: требование по сдаче декларации распространяется на бездействующих и приостановивших деятельность предпринимателей.

Если не сдать декларацию вовремя, что будет

За непредставление декларации впервые выносится предупреждение, а за повторное нарушение в течение года — штраф 51 750 тенге (15 МРП).

Если физлицо ранее уже привлекали в качестве индивидуального предпринимателя (например, за несвоевременную сдачу 910.00 формы), то при нарушении срока подачи декларации формы 250.00 или 270.00 будет применен административный штраф в размере 15 МРП, а не предупреждение.

Если ИП или ТОО зарегистрировано в 2024 году, надо ли сдавать декларацию

Предприниматели, зарегистрировавшие ИП или ТОО со 2 января в 2024 году, освобождаются от обязательств по сдаче декларации в текущем году. Они будут сдавать декларации с 2025 года.

Если же ИП или ТОО зарегистрировано 1 января 2024 года или ранее, то такому юрлицу нужно сдать декларацию 250.00 в текущем году.

Если супруги развелись, как быть с декларациями

Если супруги лиц, которые обязаны сдавать декларации в этом году, состояли с ними в браке по состоянию на 31 декабря 2023 года, то они тоже обязаны сдавать декларации, даже если в 2024 году был оформлен развод.

Кому разрешено сдать декларацию после 15 сентября

Продление срока подачи форм 250.00 и 270.00 не предусмотрено. Если не успели - будет предупреждение или штраф.

Исключение по продлению срока представления этих форм имеют лишь военнослужащие срочной службы, которым автоматически продлевается срок подачи на время прохождения службы.

Должны ли нерезиденты сдавать декларации

Нерезиденты исключены из списка декларантов, то есть обязательства по представлению декларации об активах и обязательствах формы 250.00 у них не возникают.

Как понять, что вы - нерезидент? В ДГД пояснили: "Одним из ключевых критериев для определения налогового резидентства является период пребывания в Казахстане. Если физическое лицо-нерезидент проживает на территории РК в совокупности менее 183 дней в календарном году, то декларацию формы 250.00 представлять не нужно. Если проживает более 183 дней, то сдать необходимо".

Где сдать декларацию

Декларацию можно представить через один из этих электронных сервисов:

Также эта услуга доступна в мобильных приложениях некоторых банков.

Кто будет сдавать декларации в 2025 году

В следующем году, то есть на четвертом этапе всеобщего декларирования, обязательства по представлению декларации формы 250.00 возникнут у всех остальных казахстанцев, кто еще не сдавал эту форму. В Алматы это около миллиона человек – работники частных структур, временно неработающие лица, домохозяйки, пенсионеры, студенты и все остальные граждане, достигшие 18 лет.