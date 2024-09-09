Дочери Назарбаева не вошли в список самых влиятельных женщин Казахстана

Даригу Назарбаеву и Динару Кулибаеву , старшую и среднюю дочерей бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева , не включили в топ-25 самых влиятельных казахстанок. Рейтинг впервые представил Forbes Woman Kazakhstan в сентябре 2024 года, передает kursiv.media

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Лонг-лист включал 110 человек, из которых было отобрано 42 участницы. Шорт-лист оценивали эксперты. На основании их оценки был составлен список из 25 самых влиятельных женщин страны.

«Думаю, никого не удивит, что лидером рейтинга стала Умут Шаяхметова (глава Halyk bank)», — пишет редакционный директор Forbes Woman Kazakhstan Зульфия Хайбуллина.



Помимо Шаяхметовой финансовый сектор в рейтинге представляют Мадина Абылкасымова, председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка РК (2-е место), Ляззат Ибрагимова, глава “Отбасы банк (5-е место), Алина Алдамберген, председатель правления и член совета директоров KASE (11-е место) и другие.

В рейтинге также есть бизнесвумен. Например, 18-е место заняла Гульнар Досаева, соучредительница Lancaster Holding и супруга Ерболата Досаева, акима самого большого города страны — Алматы.

В топ-25 присутствуют женщины из правительства. На 4 месте можно увидеть Аиду Балаеву, которая сейчас возглавляет министерство культуры и информации.

В рейтинге влиятельных женщин отсутствуют Дарига Назарбаева и Динара Кулибаева. Обе являются дочерьми первого президента страны Нурсултана Назарбаева и обе входят в рейтинг самых состоятельных людей Казахстана.

Дарига Назарбаева занимает 15-е место в топ-75 богатейших бизнесменов, ее состояние оценивают в $590 млн. Динара Кулибаева делит вторую строчку рейтинга богатых вместе со своим супругом Тимуром Кулибаевым. На каждого из них приходится по $5 млрд.