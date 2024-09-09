Кто подрывает престиж службы армии в Казахстане?

Накануне стало известно о гибели солдата-срочника.Сообщалось, что 7 сентября во время проведения сборов с подразделениями регионального командования «Запад» на полигоне «Оймаша», в результате нарушения правил обращения с оружием военнослужащий срочной службы получил ранение несовместимое с жизнью , передает «Голос народа»

Коллаж: Голос народа

В министерстве обороны долго отказывались комментировать трагедию. Позже в ведомстве все же сообщили, что проводится всесторонняя проверка обстоятельств трагедии, следственными органами оказывается полное содействие для объективного расследования. Между тем, еще 2 месяца назад в студии редакции "Голос народа" президент РОО «Академия военных наук» Мухтар Серкпаев, рассуждая о смертности в казахстанской армии, отмечал, что все такие трагические случаи моментально связывают с министерством. Хотя проблема касается и солдат-срочников Национальной гвардии МВД, пограничной службы КНБ, МЧС и службы государственной охраны РК, и даже офицерского состава. Сейчас, после очередной трагедии, а также с учетом запоздавшей реакции профильного ведомства, слова эксперта выглядят достаточно спорными, но мы все же решили опубликовать мнение офицера.

В открытых источниках активно распространяется информация о гибели 270 солдатах-срочников в Казахстане за последние 3 года. Ее озвучил первый заместитель главного военного прокурора Максат Казиев. Цифра впечатляющая. Однако Мухтар Серкпаев, обсудив этот вопрос с коллегами пришел к выводу, что данные о 270 погибших касаются не только солдат, но и военнослужащих по контракту и офицеров из числа Минобороны, а также других военизированных структур.

«Я думаю, что тут идет какая-то кампанейщина, чтобы во время призыва солдаты не хотели идти служить. Это диверсия для нагнетания обстановки среди населения перед осенним призывом. По моим подсчетам такой цифры быть не может. Я проводил исследования, захватывая для анализа в том числе период 90-х годов и когда шел развал Вооруженных сил Советского союза было много нарушений и потерь. Приведу пример Отарского гарнизона. Там действительно погибало очень много военнослужащих, происходили очень страшные вещи, много солдат убегало. Но даже тогда не было таких страшных цифр. И сейчас этого просто не может быть», – уверен Серкпаев.

Разобравшись в статистике чуть глубже, эксперт выявил, что цифра является обобщенной, в ней указаны потери и срочников, и постоянного состава.

В прошлом году заместитель главного военного прокурора Максат Казиев назвал основные причины смертей 270 военных:

по болезни – 36%;

ДТП – 24%;

суициды – 20%;

иные случае – 20%.

Как отмечает Мухтар Серкпаев исходя из данных Минобороны, если говорить о Вооруженных силах, то большая часть потерь приходится на смерти по болезни офицерского и сержантского состава, а именно онкологические и сердечно-сосудистые заболевания. Что касается солдат-срочников, то тут количество смертей за три года составляет 13 человек, из которых совершили суицид 4, еще 4 погибли из-за болезни и 5 по иным причинам.

«То есть в процентном соотношении из 270 погибших в Вооруженных силах за указанный период совершили суицид только 3% солдат-срочников. И по факту наоборот, за последние 3 года наблюдается снижение количества смертей в Вооруженных силах РК. А усилившаяся в последнее время критика в адрес Минобороны, и такие «дезинформирующие акции» на фоне непростой геополитической обстановки, направлены на снижение имиджа и подрыва боевой готовности Вооруженных сил страны в преддверии осенней призывной кампании», – считает спикер.

Он добавил, что не исключает проблем в министерстве обороны и Нацгвардии, но тем не менее престиж казахстанской армии пытаются явно понизить.