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09.09.2024, 14:01

Новую обязательную страховку могут ввести в Казахстане

Новости Казахстана 0 505

В Казахстане обсуждают вопрос введения обязательного страхования объектов массового скопления людей. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении Мажилиса, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Как сообщил заместитель председателя Комитета противопожарной службы МЧС Ерлан Турегелдиев, в Казахстане ведется активная работа по внедрению обязательного страхования жилья от чрезвычайных ситуаций.

"На сегодняшний день по инициативе МЧС в рамках законопроекта по вопросам гражданской защиты предусматривается внедрение такого вида страхования. Пока вопрос по объектам с массовым пребыванием людей и высотным зданиям. Сегодня этот проект закона находится на рассмотрении, после утверждения, после внедрения этого инструмента МЧС уже будет рассматриваться планомерный переход ко всем объектам, в том числе на жилье", - рассказал Ерлан Турегелдиев на брифинге в МЧС.

Он добавил, что до 2028 года планируется полностью охватить население пожарным страхованием. Сейчас в первую очередь речь идет об объектах с массовым пребыванием людей.

"Как только закон вступит в силу, соответственно, планомерно к остальным объектам будет переход. В Мажилисе на рассмотрении - по вопросам органов гражданской защиты. Так называется проект закона", - добавил зампред комитета.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
А вот здесь есть над чем подумать и застраховать свою квартиру на случай если не будет подаваться вода или электричество.
09.09.2024, 09:27
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