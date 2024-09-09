Новую обязательную страховку могут ввести в Казахстане

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Как сообщил заместитель председателя Комитета противопожарной службы МЧС Ерлан Турегелдиев, в Казахстане ведется активная работа по внедрению обязательного страхования жилья от чрезвычайных ситуаций.

"На сегодняшний день по инициативе МЧС в рамках законопроекта по вопросам гражданской защиты предусматривается внедрение такого вида страхования. Пока вопрос по объектам с массовым пребыванием людей и высотным зданиям. Сегодня этот проект закона находится на рассмотрении, после утверждения, после внедрения этого инструмента МЧС уже будет рассматриваться планомерный переход ко всем объектам, в том числе на жилье", - рассказал Ерлан Турегелдиев на брифинге в МЧС.

Он добавил, что до 2028 года планируется полностью охватить население пожарным страхованием. Сейчас в первую очередь речь идет об объектах с массовым пребыванием людей.