Казахстанцы запустили петицию об отмене обязательной воинской службы

На сайте e-petition появилась петиция об отмене обязательной воинской службы в Казахстане. Авторы привели ключевые аргументы в пользу отмены срочной службы, передает «Голос народа» .

Фото: Голос народа

Отмена срочной службы в Казахстане становится актуальной темой, особенно на фоне трагических случаев смертей военнослужащих, показывающая недостатки текущей системы. Несчастные случаи, суициды и другие трагедии, неуставные отношения, недостаточный медицинский контроль, ставят под сомнение целесообразность продолжения срочной службы, пишут авторы петиции.

Одну из первых проблем в петиции казахстанцы указали дедовщину и неуставные отношения.

«Одной из основных причин трагических случаев в армии Казахстана являются неуставные отношения, также известные как "дедовщина". Призывники, которые не проходят полноценную психологическую подготовку и адаптацию, становятся жертвами насилия и давления со стороны старших солдат. Это приводит к серьезным психологическим травмам и даже к суицидам», – гласит информация документа.

Они также ссылаются на низкую квалификацию срочников и неготовность к современным вызовам.

«Срочная служба часто не обеспечивает должного уровня подготовки. Призывники проходят только базовое обучение, что недостаточно для эффективного выполнения сложных военных задач. Это особенно актуально в условиях современных технологий и изменившегося характера военных конфликтов, где требуются профессиональные кадры», – пишут авторы.

Среди других проблем также указаны отсутствие достаточного медицинского контроля и безопасности.

«Во время срочной службы призывники часто сталкиваются с проблемами медицинского характера, которые не всегда своевременно выявляются. Недостаточный медицинский контроль перед призывом и во время службы приводит к случаям смертей от заболеваний, которые могли быть предотвращены. Многие молодые люди не справляются с психологическим давлением, связанным с армейской службой. Недостаток психологической поддержки и непонимание со стороны командиров усугубляют эту проблему. Как результат, фиксируются случаи самоубийств среди солдат, особенно на фоне дедовщины и тяжелой адаптации к армейской среде», – указано на сайте.

А также отсутствие личной мотивации и смысла службы для призывников.

Напомним, что накануне стало известно о гибели солдата-срочника. Сообщалось, что 7 сентября во время проведения сборов с подразделениями регионального командования «Запад» на полигоне «Оймаша», в результате нарушения правил обращения с оружием военнослужащий срочной службы получил ранение несовместимое с жизнью.

Ранее журналисту редакции «Голос народа» отец погибшего Мурат Байтурганов рассказал, что по сей день они не могут добиться справедливости и считают, что их сын скончался по вине фельдшера в армии.