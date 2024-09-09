Задержание полицейского начальника прокомментировали в МВД

Задержание полицейского начальника в Шымкенте прокомментировали в МВД, передает Tengrinews.kz.
В социальной сети появилась информация о том, что якобы сотрудники ДКНБ Шымкента задержали начальника УФО ДП (управления финансового обеспечения) и старшего лейтенанта полиции по факту хищения в особо крупном размере. В распространяемой публикации упоминаетя сумма ущерба около 370 миллионов тенге.
В пресс-службе МВД предоставили информацию, однако не утчонили, действительно ли задержаны упоминаемые лица. Известно, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
"По поручению министра внутренних дел департаментом собственной безопасности начата служебная проверка, по итогам которой будут приняты строгие меры и виновные понесут наказание в соответствии с законом. МВД занимает принципиальную позицию по нетерпимости к любым правонарушениям", - говорится в сообщении пресс-службы МВД.
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