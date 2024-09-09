Задержание полицейского начальника прокомментировали в МВД

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

В социальной сети появилась информация о том, что якобы сотрудники ДКНБ Шымкента задержали начальника УФО ДП (управления финансового обеспечения) и старшего лейтенанта полиции по факту хищения в особо крупном размере. В распространяемой публикации упоминаетя сумма ущерба около 370 миллионов тенге.

В пресс-службе МВД предоставили информацию, однако не утчонили, действительно ли задержаны упоминаемые лица. Известно, что по данному факту возбуждено уголовное дело.