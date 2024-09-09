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09.09.2024, 17:25

Большегруз намеренно раздавил патрульную машину на объездной дороге Астаны

Новости Казахстана 0 515

8 сентября на объездной дороге Астаны, вблизи поселка Кызылсуат, водители трех большегрузов отказались проходить контроль по взвешиванию груза и пытались скрыться с места задержания, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на министерство транспорта. 

Кадр из видео
Кадр из видео

В ходе происшествия одно из большегрузных авто наехало на служебную машину инспекции Минтранспорта, нанеся ей механические повреждения. Водитель был задержан и помещен в изолятор временного содержания, а автомобиль отправлен на штрафстоянку.

С сентября в Астане начали работать автоматизированные системы взвешивания автотранспорта на основных въездах в город. Они помогают сохранить дороги и предотвращают их разрушение. В зависимости от превышения массы на ось и типа предпринимательства (малое, среднее или крупное) штрафы за перегруз варьируются от 40 до 1000 МРП. Нарушение весовых норм может привести к серьезным мерам и штрафам.

С момента запуска систем сотрудники инспекции регулярно фиксируют случаи превышения весовых параметров и отказ водителей подчиняться требованиям закона. Один из таких случаев произошел на объездной дороге Астаны, вблизи поселка Кызылсуат. Водители нескольких тяжеловесных автотранспортных средств не только отказались от прохождения контроля, но и пытались скрыться. Одно из транспортных средств наехало на служебную машину инспекции, вызвав повреждения. Водитель был задержан, а автомобиль отправлен на штрафстоянку.

«Призываем водителей большегрузов строго соблюдать правила и не превышать установленные весовые параметры. Нарушение этих норм влечет административную ответственность», — отметил председатель Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля Алтай Али.

Напоминаем, что, согласно статье 19-2 Закона РК «Об автомобильном транспорте», одной из основных функций комитета является контроль за проездом крупногабаритных и тяжеловесных автотранспортных средств по территории РК.

Штрафы за превышение массы зависят от типа транспортного средства и варьируются от 40 до 1000 МРП (от 147 тысяч до 3,7 миллиона тенге). Допустимая масса автотранспортных средств составляет:

  • для трехосных (кроме сочлененных автобусов категории М3) — 25 тонн;
  • для четырехосных, включая две управляемые оси, — 32 тонны;
  • для пятиосных — 38 тонн;
  • для шести и более осей — 44 тонны.

Один из основных факторов разрушения дорог — проезд тяжеловесных автомобилей с нарушением допустимых масс. Министерство принимает меры для предотвращения преждевременного разрушения дорог и обеспечения качественного контроля за проездом перегруженных транспортных средств.

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