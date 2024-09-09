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09.09.2024, 18:22

В каком регионе Казахстана самая высокая рождаемость

Новости Казахстана 0 847 Модератор 4

И где в стране чаще всего играют свадьбы, передает forbes.kz

Свидетельство о рождении в Казахстане. Фото: архив пресс-службы
Свидетельство о рождении в Казахстане. Фото: архив пресс-службы

За 8 месяцев 2024 года в Казахстане родилось более 265 тысяч детей, а свой брак зарегистрировали более 43 тысяч пар, сообщает пресс-служба «Правительства для граждан». 

В госкорпорации отмечают, что за 2024 год больше всего детей родилось в Туркестанской области — 30 973, Алматы — 29002, Шымкенте — 23 935 и в Астане — 23 330. При этом, меньше всего свидетельств о рождении было выдано в Улытауской области — 2 821, а также в Северо-Казахстанской области — 4 313.

Больше всего браков было заключено в Алматы — 14 059, на втором месте Астана — 9 258 браков, на третьем — Туркестанская область — 6 132 брака. При этом, с начала года было расторгнуто 13 710 браков. Антилидерами также являются Алматы и Астана.

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