Новые тенге: Нацбанк предупредил казахстанцев

Национальный банк Казахстана предупреждает о фактах распространения в социальных сетях и мессенджерах рекламы, предлагающей приобрести полиграфическую продукцию, имитирующую внешние признаки подлинных банкнот, в том числе из новой серии "Сакский стиль" и юбилейной банкноты номиналом 10 000 тенге, передает Tengrinews.kz .

Фото: НБ РК

Национальный банк обращает внимание, что в соответствии со статьей 231 Уголовного кодекса изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг подлежат уголовному преследованию.

"В связи с вышеупомянутым настоятельно рекомендуется проявлять повышенное внимание при использовании банкнот и проверять их на подлинность", - говорится в распространенном сообщении.

В случае обнаружения сомнительных банкнот, в том числе имитирующих внешние признаки подлинных денежных знаков, следует немедленно обратиться в правоохранительные органы, напомнили в Нацбанке.