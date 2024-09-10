На слухи о задержании начальника изолятора ответили в КУИС

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Ранее один из Telegram-каналов опубликовал сведения о том, что сотрудники ДКНБ по городу Алматы якобы задержали начальника СИЗО в рамках масштабного уголовного дела в отношении сотрудников ДУИС МВД.

В этой связи в пресс-службе КУИС МВД предоставили комментарий, в котором говорится о начатых следственных действиях, проводимых компетентными органами. Однако в ведомстве факт задержания кого-либо из представителей СИЗО официально не подтверждается.

"Наряду с этим КУИС МВД проводится служебная проверка. По результатам будет принято соответствующее решение в соответствии с законодательством. КУИС МВД выражает свою принципиальную позицию по нетерпимости к любым проявлениям противоправных действий в своих рядах, в связи с чем будет содействовать проведению объективного и всестороннего расследования", - говорится в распространенном сообщении пресс-службы КУИС МВД.

Отметим: ранее в соцсети появилась информация о том, что якобы сотрудники ДКНБ Шымкента задержали начальника УФО ДП (управления финансового обеспечения) и старшего лейтенанта полиции по факту хищения в особо крупном размере. В распространяемой публикации упоминается сумма ущерба - около 370 миллионов тенге.

В пресс-службе МВД предоставили информацию, однако не уточнили, действительно ли задержаны упоминаемые лица. Известно, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Подробности здесь.