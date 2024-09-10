Шестнадцать человек госпитализировали с подозрением на сибирскую язву в Алматинской области

В Уйгурском районе Алматинской области шестнадцать человек госпитализировали с подозрением на сибирскую язву, у одиннадцати из них диагноз подтвердился. Об этом сообщила пресс-служба акимата области, передает Tengrinews.kz .

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У четверых госпитализированных инфекция не обнаружена, анализы еще одного пациента уточняются, сообщили в акимате.

В Уйгурском районе Алматинской области зарегистрировано несколько случаев сибирской язвы. В связи с этим аким области дал поручения об изоляции эпидемиологического очага, усилении санитарно-эпидемиологических мер и проведении разъяснительной работы с населением.

"В настоящее время распространение заболевания не наблюдается, ситуация находится под контролем. Мы призываем жителей региона быть бдительными: покупать мясо и мясные продукты только в проверенных местах, соблюдать меры предосторожности при уходе за скотом", - сказал начальник областного управления здравоохранения Алмат Турысбекулы.

Важно помнить, что сибирская язва не передается от человека к человеку.

Ранее мы сообщали, что в селе Улкен Аксу Алматинской области ввели карантин из-за сибирской язвы.

В акимате сообщили, что эпидемиологический очаг в селе изолирован. "Для предотвращения распространения инфекции приняты все необходимые меры", - сообщили в акимате Алматинской области.

В населенный пункт перебросили противоэпизоотический отряд Министерства сельского хозяйства для проведения ликвидационных мероприятий, в том числе для проведения дезинфекции, необходимый штат специалистов и спецтехники имеется.