Казахстанцы требуют ужесточить наказание за нарушение тишины

Казахстанцы создали петицию с требованием ужесточения наказания за нарушение тишины и изменить период времени, когда нужно соблюдать тишину, передает Tengrinews.kz .

Фото: depositphotos.com

На портале e-Petition появилась петиция под названием "Об ужесточении ответственности за нарушение тишины".

Ее авторы считают, что "несмотря на установление ответственности за нарушение тишины, население сталкивается с систематическим нарушением своих прав".

Казахстанцы указывают среди прочего на то, что в законодательстве отсутствуют норма "об условиях проведения крупных частных концертных музыкальных мероприятий на открытом воздухе в зависимости от расположения жилых массивов".

Предлагается также расширить ответственность предпринимателей за повторные правонарушения.

"...включая приостановление или запрещение деятельности, конфискация предмета, явившегося орудием либо предметом совершения административного правонарушения, а равно имущества, полученного вследствие совершения административного правонарушения, административный арест", - говорится в документе

Авторы петиции также просят установить иной режим функционирования развлекательных заведений в случае, если они расположены в жилых зданиях и на территориях близ жилой застройки: 20.00 до 09.00 в будние дни и с 21.00 до 09.00 в выходные и праздничные дни.

Петиция подана в Минздрав Казахстана.

Почти каждый казахстанец время от времени сталкивается с ситуацией, когда соседи ночью нарушают тишину. Мы рассказывали, как правильно действовать в таких ситуациях с точки зрения закона.