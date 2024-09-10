Арабские, тюркские, европейские: как менялась мода на имена в Казахстане

Выбор имени для ребенка отражает не только личные предпочтения родителей, но и исторические события, культурные влияния, и даже политические тенденции. Эволюция казахских имен с XIX века до наших дней, показывает, как глобальные процессы, религиозные течения и социальные изменения влияли на формирование имянаречения. От имен, вдохновленных исламской культурой, до заимствований из европейских языков — каждое имя рассказывает свою уникальную историю.

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Как меняется мода на имена в Казахстане? И почему? Как на это влияют процессы в стране? Об этом корреспондент Tengrinews.kz поговорила с исследователем имен и администратором Уикипедии (казахская версия Wikipedia) Кайыром Рысбаевым.

Как менялась мода на казахские имена в разные годы?



Моду на казахские имена можно проследить с XIX века, со времен, когда в Российской империи начались переписи, учеты. Тогда Щербина (Федор Андреевич Щербина — кубанский казачий политик и общественный деятель, историк, член-корреспондент Императорской академии наук) приезжал и проводил перепись казахов. Можно сказать, что это был переломный период.

В середине XIX века в Казахстан начали приезжать татарские муллы, чтобы распространять и укреплять ислам в степи. К примеру, у Ыбырая Алтынсарина, Абая (Ибраһима) Кунанбаева – имена арабские. Хотя их предки носили казахские имена – Құнанбай, Өскенбай, Ырғызбай, Алтынсары, Балкожа.

В начале XX века случилась революция, началась антирелигиозная кампания. С тех пор арабских, религиозных имен – таких как Ибраһим, Омар, Ахмет – стало меньше. Но с тех пор до нас дошли и являются достаточно распространенными фамилии Омаровы, Оспановы, Ахметовы, Абдрахмановы, Сулейменовы и другие.



После Великой Отечественной войны, в 1950-60 годах, становятся популярными некоторые неказахские имена. Допустим, имя Марат - не казахское имя. Это имя стало популярным благодаря французскому политическому деятелю Жан-Полю Марату (политический деятель эпохи Великой французской революции, врач, радикальный журналист). Хотя на самом деле Марат – это, скорее всего, была фамилия, но казахи использовали ее как имя. У казахских женщин в 60-х годах было популярно имя Роза.

Обычно на тенденции в именах влияет политика и происходящие события. Допустим, в 1937-38 годах было популярно имя Кенес, что на русский переводится как "Совет". А во время войны, в 40-х годах, у казахов было популярно имя Амангельды.

В советское время спросом пользовались короткие имена, не религиозные. Не арабские или арабские, но казахицированные варианты.

В 50-60-х годах, когда было освоение целины, резко возросло количество русских имен.

Также присутствовала и местная специфика. Сырым, Исатай, Махамбет – доля этих имен выше на западе Казахстана. Имя Архат – больше на востоке, потому что там есть одноименная гора.



Уже после получения независимости стали возвращаться в моду арабские имена. Например, в этом году имя Мухаммед уже обогнало имя Алихан. Отмечу, что имя Алихан удерживало популярность в 2014-2023 годах. Детей так называли в честь первого казахского лидера, премьер-министра, руководителя правительства Алихана Бокейханова. В женских именах тенденции тоже меняются - если раньше имена Айша, Амина были только у бабушек, сейчас их опять дают новорожденным девочкам. То есть мода возвращается через 100 лет.



У нас ведь еще есть немало и заимствованных имен?



Часть имен происходит из родственных языков - татарского, турецкого. При этом некоторые дают ребенку имя Осман, хотя у казахов должно быть Оспан, согласно правилам сингармонизма. И Кемаль - на казахском правильно будет Кемел. Исмаил - Смайыл, Саид - Сейіт, Хасан - Асан, Асад - Асет, Абубакр - Аубакир.

Среди девушек чаще встречаются заимствованные из европейских языков имена. Допустим, Диана, Роза, Эльмира, Аида, Алина, Жанна, Лаура – это имена западно-европейские, романо-германские. Среди наших мужчин гораздо меньше заимствованных европейских имен.

Также есть тюркские имена, которые изменились, "пройдя" через русский язык. Допустим, Руслан – это изначально Арыстан (Лев), Тимур – Темір (железо).



В 80-90-е годы были популярны имена Асель, Айгерим, Ерлан, Серик. Сейчас этих имен детям практически не дают?



Действительно, имена становятся популярными, потом заезженными, "попсовыми", и люди начинают выбирать другие… Мода меняется. Меняется настроение людей. Плюс на имена может влиять политика.



Раньше у казахов было большой честью называть детей именами великих и известных людей...



Да, действительно, в военные годы, до и после войны были популярны имена певиц, такие как Майра, Куляш, Роза.

В конце 80-х появилось имя Индира в честь Индиры Ганди, в то время это премьер-министр Индии, популярная женщина-политик. Но это не казахское имя. Просто у Советского Союза были хорошие отношения с Индией, фильмов индийских было много, соответственно, проникновение культуры было широким.



По вашему мнению, какие казахские имена сейчас незаслуженно забыты?



Сейчас мало кто читает книги, художественную литературу. Например, в книге "Абай жолы" встречается много самобытных казахских имен. Они также есть в произведениях других казахских писателей. В этом плане может быть полезна книга "Шежіре", оттуда можно почерпнуть информацию об исконно казахских именах.



Кроме Алихана Бокейханова, также были и другие яркие представители партии "Алаш". Допустим, Алимхан Ермеков, первый математик. Телжан Шонанулы, составитель первой казахской грамматики и учебников по грамматике казахского языка. Многие улицы в столице названы в честь казахских деятелей, допустим, Анет баба, Ерден Сандыбайулы. Есть прекрасные казахские имена Ақселеу, Ақсұңқар, Сүгір, Кенен, Тәуекел.

Часто в казахской степи имена детям давались по событиям. К примеру, если рождался мальчик во время большой воды, его могли назвать Таскыном.



Сейчас больше родителей интересует звучание имени. Ищут всякие значения, больше интереса ко всяким гороскопам. Но гороскопы – это лженаука, поэтому имена надо выбирать такие, чтобы они соответствовали национальным традициям имянаречения, удобно было произносить, не слишком длинное для написания и благозвучное как на казахском, так и на английском и других языках. Есть казахские имена, которые на английском звучат не очень удачно.



Сейчас стало много турецких и арабских имен. Не европейских. И это - показатель настроения людей.