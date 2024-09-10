Какие кредиты не будут списаны в Казахстане по новому закону

Новые правила защиты казахстанцев от закредитованности подразумевают возможность избавиться от некоторых долгов. Но это действует лишь в случаях нарушения прав заемщиков. Подробнее читайте в NUR.KZ.

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Кредит является одним из самых популярных финансовых инструментов. Он позволяет заемщикам получить доступ к товарам, денежным средствам или услугам с возможностью постепенной оплаты в течение определенного времени.

Однако также кредит подразумевает переплату и ответственность заемщика, в том числе его личным имуществом.

Согласно новым правкам, принятым в законе "О банках и банковской деятельности в Республике ", в определенных случаях можно избавиться от долгов за счет их списания.

Но есть определенные нюансы.

Какие кредиты не будут списаны

Согласно пункту 5-2 закона, банки и прочие организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, не могут выдавать кредиты казахстанцам в следующих случаях:

есть добровольный отказ от кредитов;

нет разрешения супруга/супруги (требуется при займах на сумму свыше 1 000 МРП, что равно 3 692 000 тенге на 2024 год).

Это значит, что только кредиты, которые были оформлены несмотря на наличии этих факторов, могут быть признаны нарушающими права казахстанцев и подлежат списанию.

А кредиты, которые были оформлены до установления личного запрета или вступления в силу требования о наличии супружеского согласия, списывать не будут – на момент их выдачи подобные законодательные нормы не действовали.

Процесс списания займов, которые были выданы несмотря на наличие запрещающих условий, начался с 1 сентября текущего года.

При обнаружении таких кредитов банки обязаны в течение трех дней принять решение об их списании, прекратить взыскание задолженности и претензионно-исковую работу. Также из кредитной истории заемщика будут удалены данные о незаконном займе.

А сумма ранее удержанных (уплаченных) сумм вознаграждения и (или) неустойки должна быть возвращена заемщику.

Исключение из правила

Даже при наличии отказа от займа или при отсутствии разрешения супругов казахстанцы могут получить кредит для рефинансирования старых долгов.

Этот инструмент позволяет снизить процентную ставку, размер ежемесячных платежей и неустойки (штрафов). При этом новые условия в договоре рефинансирования заключаются именно на более выгодных для заемщика условиях.

Им можно воспользоваться для сохранения своего имущества. А альтернативным решением может стать восстановление платежеспособности – получение рассрочки на оплату долгов сроком 5 лет.