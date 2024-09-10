Ученые изучили ДНК казахов и раскрыли секрет найманов

Ученые провели генетическое исследование казахов, чтобы понять, как деление на жузы и ру отразилось на ДНК народа. Таким образом, они сделали неожиданный вывод о найманах, передает «Голос народа» со ссылкой на Caravan .

Фото: Голос народа

Исследователи изучили Y-хромосому 1171 человека из 24 ру, представляющих все три жуза, а также роды «белой кости»: 433 человек из 12 родов Старшего жуза, 475 из семи родов Среднего жуза, 241 из Младшего жуза и 22 человека из кожа (16) и торе (6). Большинство их родилось в Казахстане, лишь 61 человек появился на свет за рубежом.

Почти все они, кроме 142 человек, смогли поделиться информацией о своем шежире.

Все эти люди предоставили образцы крови и слюны, а также рассказали о том, где родились и к какому ру принадлежат. При этом ученые исключили из исследования тех, у которых были предки других национальностей по отцовской линии.

Статистика не подтвердила значимую корреляцию между генетическим и географическим расстоянием между людьми. То есть казахи, живущие в разных регионах, не слишком отличаются генетически, и далее упоминается, что представители разных ру отличаются друг от друга в 2 раза сильнее, чем представители разных жузов.

«Анализ молекулярной дисперсии показал, что ∼8,9% генетической дисперсии среди людей было связано с различиями между жузами и ∼20% — с различиями между племенами внутри жузов», — говорится в статье научного журнала Frontiers.

Частично это можно объяснить тем, что казахи искали супругов в других родах, чтобы избежать близкородственных браков и соблюсти таким образом правило, гласившее, что нельзя жениться на девушке, с которой у вас есть общий предок по отцовской линии за последние семь поколений.

Что любопытно, большинство родов пересекаются генами, но отдельная гаплогруппа характерна конкретно для найманов, которые исторически проживали в Восточном Казахстане. Она же распространена в казахских диаспорах в китайском Синьцзяне и Алтайском крае России. При этом в ДНК казахов из Северо-Восточного Китая эта гаплогруппа обнаружена не была.

При этом на схеме, которую предоставили ученые, можно увидеть, что генетически от большинства отличаются также аргыны, канглы, ширгели, кыпшак и уак. Ожидаемо в этом списке оказались и торе с кожа.

При этом у байулы и албанов, которые исторически селились фактически на противоположных сторонах Казахстана, преобладает общая генетическая группа. У рода шакшам ее доля составила 100 %.

Они также добавили, что исследования нужно продолжить, чтобы изучить различные аспекты генетического разнообразия казахов и получить более детальные данные. так что, возможно, мы узнаем больше по этой теме.