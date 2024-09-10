Когда начнутся продажи нового iPhone 16 в Казахстане

В понедельник состоялась презентация нового iPhone и других новинок от Apple, и многие с нетерпением ожидают начала продаж в Казахстане. Tengri Life рассказывает, что известно к текущему моменту.

Фото: Apple

В данный момент информация о точных датах старта предзаказов и продаж остается неопределенной. В ответ на запрос у официальных дистрибьюторов техники Apple в Казахстане, нам сообщили, что пока ничего неизвестно.

"На данный момент, к сожалению, нет информации о ценах, датах старта предзаказа и старта продаж новых моделей. Как только эта информация будет доступна, она появится на сайте и в социальных сетях. Рекомендуем вам следить за обновлениями на указанных ресурсах, чтобы быть в курсе всех новостей", – ответили представители компании по продаже техники Apple.

Один из продавцов сообщил, что продажи могут начаться после 20 сентября, однако точная стоимость устройства пока неизвестна.

К слову, на официальном сайте Apple уже появилась информация о старте предзаказов и продаж новых моделей iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Предзаказы откроются в пятницу, 13 сентября, а сами устройства поступят в продажу 20 сентября. Модели будут доступны в четырех цветах: черный титан, натуральный титан, белый титан и титановый песок.

Эксперты предупреждают, что в начале продаж может возникнуть ажиотаж, что повлияет на цены, которые могут быть завышены. Также существует риск появления серого импорта, который может привести к дополнительным проблемам с гарантией и обслуживанием. Специалисты рекомендуют следить за официальными источниками и социальными сетями для получения актуальной информации.

Стоить отметить, что на презентации нового девайса компания заявила, что iPhone 16 будет стоить от 799 долларов, iPhone 16 Plus – 899 долларов. Apple также представила обновленные цвета наушников AirPods Max, оснастив их разъемом USB-C за 549 долларов, и обновленные функции у версии AirPods Pro 2.