18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
477.45
527.1
5.24
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
10.09.2024, 11:41

"Так делать нельзя": Черчесов назвал причину поражения сборной Казахстана в матче Лиги наций

Новости Казахстана 0 439

Главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов прокомментировал выездное поражение команде Словении в рамках матча Лиги наций УЕФА, передает NUR.KZ со ссылкой на КФФ.

Фото: Laszlo Szirtesi/Getty Images
Фото: Laszlo Szirtesi/Getty Images
Мужская сборная Казахстана по футболу потерпела крупное выездное поражение от команды Словении в матче Лиги наций УЕФА.
"Результат на табло. К сожалению, нам не удалось навязать борьбу. Словенцы были сегодня сильнее в каких-то моментах, но понятно что изначально на бумаге они сильнее. Мы хотели здесь свои очки взять. К сожалению, это нам не удалось. Мы сделали ошибки, которые до игры обсуждали, что так делать нельзя. За это поплатились"
"Иногда проиграть 3:0 лучше чем 0:1, потому что, когда проигрываешь 0:1 футболист говорит, что он сыграл на равных, а когда 0:3 это уже другое дело. Надо к себе критически подходить. Есть футболисты, которые определенную роль играют в Казахстане. Их надо уважать. Один вышел, еще потом кого-то найдем. Это работа, которую надо делать. Половина футболистов даже в своих командах не играет. Это моя команда, мои футболисты. Они сегодня 0:3 проиграли, но у меня к ним отношение не меняется. Моя задача их поддерживать и делать так, чтобы в следующей игре были лучше", - заявила Станислав Черчесов на послематчевой пресс-конференции журналистам.

В рамках Лиги наций команда Станислава Черчесова следующий раз сыграет 10 октября — на выезде с Австрией. Спустя три дня сборная Казахстана дома встретится со Словенией.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Слова Димаша Кудайбергена вызвали скандал на музыкальном конкурсе в КитаеНовости Казахстана
28.07.2024, 10:50 0
Назарбаева лишили еще одного статусаНовости Казахстана
24.07.2024, 17:55 0
4 млн тенге предложила авиакомпания FlyArystan маме 12-летней девочки, которую не пустили в самолетНовости Казахстана
09.08.2024, 20:17 0
«Отбасы банк» хочет привлечь к ответственности тех, кто использовал пенсионные выплаты на лечение зубов не по назначениюНовости Казахстана
25.07.2024, 19:27 0
Экономист: девальвация в Казахстане неизбежнаНовости Казахстана
02.08.2024, 09:24 0

Последние комментарии

< >
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Строгоff → Красочно, ярко, красиво!
Казахстан хочет экспортировать ГСМ за рубеж
Pluto 9701 → И снова слова бла бла бла хочет хочет, а может?
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
fox1167 → Поддерживаю! Вааааще фигня какая-то стала
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Coffee → Это очень красиво!
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
Ingul → Уважаемая "Лада", вы заметили на сколько меньше стало посетителей на вашем сайте после того, как вы поменяли его формат? Или теперь общественное мнение никого не интересует?