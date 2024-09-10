"Так делать нельзя": Черчесов назвал причину поражения сборной Казахстана в матче Лиги наций

Главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов прокомментировал выездное поражение команде Словении в рамках матча Лиги наций УЕФА, передает NUR.KZ со ссылкой на КФФ.

Фото: Laszlo Szirtesi/Getty Images

Мужская сборная Казахстана по футболу потерпела крупное выездное поражение от команды Словении в матче Лиги наций УЕФА.

"Результат на табло. К сожалению, нам не удалось навязать борьбу. Словенцы были сегодня сильнее в каких-то моментах, но понятно что изначально на бумаге они сильнее. Мы хотели здесь свои очки взять. К сожалению, это нам не удалось. Мы сделали ошибки, которые до игры обсуждали, что так делать нельзя. За это поплатились"

"Иногда проиграть 3:0 лучше чем 0:1, потому что, когда проигрываешь 0:1 футболист говорит, что он сыграл на равных, а когда 0:3 это уже другое дело. Надо к себе критически подходить. Есть футболисты, которые определенную роль играют в Казахстане. Их надо уважать. Один вышел, еще потом кого-то найдем. Это работа, которую надо делать. Половина футболистов даже в своих командах не играет. Это моя команда, мои футболисты. Они сегодня 0:3 проиграли, но у меня к ним отношение не меняется. Моя задача их поддерживать и делать так, чтобы в следующей игре были лучше", - заявила Станислав Черчесов на послематчевой пресс-конференции журналистам.

В рамках Лиги наций команда Станислава Черчесова следующий раз сыграет 10 октября — на выезде с Австрией. Спустя три дня сборная Казахстана дома встретится со Словенией.