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10.09.2024, 12:30

Фальшивые уведомления о налогах до сих пор получают казахстанцы

Новости Казахстана 0 506

Уже не первый месяц мошенники в Казахстане используют новую преступную схему: они рассылают гражданам фальшивые сообщения о налоговой задолженности. О том, как распознать обман, читайте на NUR.KZ.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов
Мошенники рассылают "налоговые уведомления" казахстанцам через электронную почту. Как рассказывает портал StopFake, в таких сообщениях преступники требуют от своих потенциальных жертв в срочном порядке погасить якобы возникшую задолженность.

Для оплаты предлагается перейти по прикрепленной к письму ссылке. Но, пройдя по ней, пользователь переводит деньги напрямую мошенникам, а также передает им свои личные данные.

Стоит отметить, что данная схема не является абсолютно новой. Ранее мошенники рассылали такие уведомления от имени Комитета государственных доходов (КГД). Однако теперь они поставили такой способ обмана "на поток", и в Казнете до сих пор появляются истории о жертвах подобного рода обмана.

Эксперты напомнили, что настоящие налоговые уведомления не рассылают по электронной почте. Казахстанцы их могут получить через специальные мобильные приложения, через сервисы госкорпорации "Правительство для граждан" или заказным письмом по почте.

Узнать, есть ли задолженность по налогам, можно в мобильных приложениях некоторых банков. Для этого нужно перейти в раздел "Платежи", а далее найти вкладку с информацией про налоги. Также можно воспользоваться приложением КГД e-Salyq Azamat.

А вот если уведомление о долгах пришло по электронной почте, лучше его вовсе не открывать и тем более нельзя переходить по непонятным ссылкам или скачивать вложенные файлы. Они могут вести на мошеннические сайты или содержать вредоносные программы.

Также напомним, что мошенники могут представляться сотрудниками мобильных операторов. Они звонят казахстанцам и предупреждают о том, что "срок действия SIM-карты в скором времени завершится" и для продления просят назвать код, который придет по SMS. Поверив им, можно лишиться всех своих денег.

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