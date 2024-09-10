18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
477.45
527.1
5.24
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
10.09.2024, 12:44

Возврат часового пояса: в правительстве пообещали рассмотреть предложение депутатов

Новости Казахстана 0 398

Вице-премьер Тамара Дуйсенова пообещала рассмотреть предложение депутатов от партии Amanat по возврату прежнего часового пояса в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Турар Казангапов
Фото ©️ Турар Казангапов

На брифинге в правительстве Дуйсенову спросили, вернут ли старый часовой пояс. Она ответила, что важно подождать и оценить влияние перевода времени на жизнь казахстанцев.

"В последние 10 лет по переводу на другой часовой пояс работала большая группа специалистов и экспертов. И мы в течение прошлого года обсуждали мнение, что мы перейдем на единый часовой пояс. Теперь депутатский корпус поднял этот вопрос, мы, наверное, это предложение рассмотрим. Но в целом, даже года нет как мы перешли на этот пояс. Надо наверное, в целом рассмотреть, какие последствия есть от данного перехода", - сказала Тамара Дуйсенова.

Чиновница добавила, что по линии здравоохранения и по системе пользования электроэнергией каких-то резких колебаний после перевода стрелок не видно.

"Поэтому давайте рассмотрим эти предложения, чем они (депутаты - прим.) их аргументируют. И с учетом их предложений рассмотрим и дадим (ответ - прим.) через соответствующие госорганы, которые занимаются этими вопросами", - сказала вице-премьер.

Напомним, 6 сентября депутаты Мажилиса Максат Толыкбай, Ринат Зайытов, Нуртай Сабильянов, Лукбек Тумашинов и Самат Нуртаза записали видеообращение к казахстанцам, где предложили вернуть прежний часовой пояс в стране.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Слова Димаша Кудайбергена вызвали скандал на музыкальном конкурсе в КитаеНовости Казахстана
28.07.2024, 10:50 0
Назарбаева лишили еще одного статусаНовости Казахстана
24.07.2024, 17:55 0
4 млн тенге предложила авиакомпания FlyArystan маме 12-летней девочки, которую не пустили в самолетНовости Казахстана
09.08.2024, 20:17 0
«Отбасы банк» хочет привлечь к ответственности тех, кто использовал пенсионные выплаты на лечение зубов не по назначениюНовости Казахстана
25.07.2024, 19:27 0
Экономист: девальвация в Казахстане неизбежнаНовости Казахстана
02.08.2024, 09:24 0

Последние комментарии

< >
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Строгоff → Красочно, ярко, красиво!
Казахстан хочет экспортировать ГСМ за рубеж
Pluto 9701 → И снова слова бла бла бла хочет хочет, а может?
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
fox1167 → Поддерживаю! Вааааще фигня какая-то стала
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Coffee → Это очень красиво!
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
Ingul → Уважаемая "Лада", вы заметили на сколько меньше стало посетителей на вашем сайте после того, как вы поменяли его формат? Или теперь общественное мнение никого не интересует?