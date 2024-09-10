Возврат часового пояса: в правительстве пообещали рассмотреть предложение депутатов

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На брифинге в правительстве Дуйсенову спросили, вернут ли старый часовой пояс. Она ответила, что важно подождать и оценить влияние перевода времени на жизнь казахстанцев.

"В последние 10 лет по переводу на другой часовой пояс работала большая группа специалистов и экспертов. И мы в течение прошлого года обсуждали мнение, что мы перейдем на единый часовой пояс. Теперь депутатский корпус поднял этот вопрос, мы, наверное, это предложение рассмотрим. Но в целом, даже года нет как мы перешли на этот пояс. Надо наверное, в целом рассмотреть, какие последствия есть от данного перехода", - сказала Тамара Дуйсенова.

Чиновница добавила, что по линии здравоохранения и по системе пользования электроэнергией каких-то резких колебаний после перевода стрелок не видно.

"Поэтому давайте рассмотрим эти предложения, чем они (депутаты - прим.) их аргументируют. И с учетом их предложений рассмотрим и дадим (ответ - прим.) через соответствующие госорганы, которые занимаются этими вопросами", - сказала вице-премьер.

Напомним, 6 сентября депутаты Мажилиса Максат Толыкбай, Ринат Зайытов, Нуртай Сабильянов, Лукбек Тумашинов и Самат Нуртаза записали видеообращение к казахстанцам, где предложили вернуть прежний часовой пояс в стране.