Ограничений не будет: министр рассказала, на что можно потратить пенсионные накопления

Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова заявила, что казахстанцам не запретят использовать пенсионные на стоматологические услуги и на улучшение жилищных условий, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Динамика второго полугодия показывает, что изъятие пенсионных накоплений идет так же стабильно, но ниже уровня 2023 года. При этом никаких реформ в части, скажем, введения запрета на лечение в стоматологии или же на улучшение жилищных условий на сегодня не предусматривается", - заявила министр на заседании правительства.
Ранее в Казахстане утвердили новые правила пенсионных выплат.
Напомним, с 1 января 2024 года в Казахстане заработали новые правила пенсионных отчислений. Накопительная система Казахстана дополнена обязательными пенсионными взносами работодателя.
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