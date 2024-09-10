Ограничений не будет: министр рассказала, на что можно потратить пенсионные накопления

"Динамика второго полугодия показывает, что изъятие пенсионных накоплений идет так же стабильно, но ниже уровня 2023 года. При этом никаких реформ в части, скажем, введения запрета на лечение в стоматологии или же на улучшение жилищных условий на сегодня не предусматривается", - заявила министр на заседании правительства.