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10.09.2024, 13:31

Министр ответила на вопрос о сокращении рабочего дня из-за перевода времени

Новости Казахстана 0 449

Министра труда и социальной защиты населения Светлану Жакупову спросили, могут ли казахстанцам сократить рабочий день из-за перевода времени, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Как заявила глава Минтруда, действующее трудовое законодательство позволяет устанавливать гибкий рабочий график между работодателем и работником.

"В этом случае вопрос о сокращении рабочего времени не стоит. То есть если это 40-часовая рабочая неделя, 8 часов, он должен отработать 5 дней, но время перенести, выходы на работу и уходы с работы - это по согласованию с работодателем возможно", - заявила Жакупова.

Также журналисты поинтересовались, готовы ли в Министерстве труда и социальной защиты населения пересмотреть рабочий график для своих сотрудников.

"У нас сегодня уже действует гибкий график для лиц, которые в принципе загружены, например, есть маленькие дети разного возраста, одного ребенка в садик, другого в школу и так далее, и разрешается продлить рабочий день, скажем, на два часа, или на полтора часа прийти позже, то есть эти вопросы рассматриваются. Или же занять рабочим временем обеденный перерыв и выйти раньше. То есть любой работодатель идет на эти меры для того, чтобы создать комфортные и безопасные условия труда", - добавила министр.

Напомним, 6 сентября депутаты Мажилиса Максат Толыкбай, Ринат Зайытов, Нуртай Сабильянов, Лукбек Тумашинов и Самат Нуртаза записали видеообращение к казахстанцам, где предложили вернуть прежний часовой пояс в стране. В правительстве пообещали рассмотреть их предложение.

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