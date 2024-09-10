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10.09.2024, 14:13

Глава Минтруда озвучила прогноз по размеру пенсий на 2025 год

Новости Казахстана 0 960

Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова озвучила прогноз по размеру базовой пенсии на 2025 год, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Турар Казангапов
Фото ©️ Турар Казангапов

На брифинге в правительства главу Минтруда спросили, как изменится размер пенсий в Казахстане в следующем году.

"Сегодня средний размер базовой пенсионной выплаты составляет порядка 42 тысяч тенге. По прогнозам с индексацией со следующего года будет порядка 44 тысяч. Средний размер пенсии с учетом базовой пенсионной выплаты сегодня составляет порядка 152 тысяч, максимально 197 тысяч тенге. С учетом индексации эти все показатели будут повышены", - ответила Светлана Жакупова.

Напомним, ранее был опубликован проект республиканского бюджета на 2025-2027 годы. В документе указаны размеры минимального расчетного показателя, минимальной пенсии, минимальной зарплаты и другие важные показатели.

Если бюджет утвердят в таком виде, то в 2025 году:

  • минимальный размер заработной платы составит 85 000 тенге;
  • минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 32 360 тенге;
  • минимальный размер пенсии – 62 771 тенге;
  • месячный расчетный показатель (МРП) – 3 932 тенге;
  • величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 46 228 тенге.
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