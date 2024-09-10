Глава Минтруда озвучила прогноз по размеру пенсий на 2025 год

Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова озвучила прогноз по размеру базовой пенсии на 2025 год, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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На брифинге в правительства главу Минтруда спросили, как изменится размер пенсий в Казахстане в следующем году.

"Сегодня средний размер базовой пенсионной выплаты составляет порядка 42 тысяч тенге. По прогнозам с индексацией со следующего года будет порядка 44 тысяч. Средний размер пенсии с учетом базовой пенсионной выплаты сегодня составляет порядка 152 тысяч, максимально 197 тысяч тенге. С учетом индексации эти все показатели будут повышены", - ответила Светлана Жакупова.

Напомним, ранее был опубликован проект республиканского бюджета на 2025-2027 годы. В документе указаны размеры минимального расчетного показателя, минимальной пенсии, минимальной зарплаты и другие важные показатели.

Если бюджет утвердят в таком виде, то в 2025 году: