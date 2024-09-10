Часть заболеваний, которые лечили за счет государства, передадут в ОСМС

Часть заболеваний из пакета гарантированного объема бесплатной медпомощи (ГОБМП) передадут в систему обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Об этом на брифинге в правительстве сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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Как пояснила министр, сегодня необходимо разграничить заболевания, которые находятся в страховом пакете и в ГОБМП.

"Система медстрахования не перешла еще на истинную страховую модель и остается бюджетно-страховой, то есть смешанной. Сегодня мы наблюдаем перетоки - как финансовые, так и в целом. Для населения, в том числе застрахованного, система страхования является все еще не такой привлекательной, какой она должна быть. Поэтому задача перед нами поставлена. В целом тот пакет, который предусматривает обслуживание скорой медицинской помощью, санитарной авиацией, это шесть основных социально значимых заболеваний, это вопросы реабилитации социально значимых заболеваний, их амбулаторное и лекарственное обеспечение, все это останется в гарантированном пакете", - пообещала министр.

В итоге из 13 социально значимых болезней в пакете ГОБМП останется только шесть: это туберкулез, онкология, ВИЧ, СПИД, гепатиты и орфанные заболевания.

По словам Альназаровой, заболевания, подлежащие динамическому наблюдению, также до 2027 года будут поэтапно переведены в пакет ОСМС.