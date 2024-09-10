Как казахстанцы могут перекрыть мошенникам доступ к своему телефону

Не всегда преступники представляются полицейскими или сотрудниками банков, чтобы обмануть казахстанцев. Как сообщают в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, в последнее время участились случаи обмана граждан с использованием мессенджеров WhatsApp и Telegram.

Мошенники направляют на номера телефонов граждан в указанных приложениях сообщения со ссылками. Повод может быть любым: конкурс, голосование, опрос и многое другое. Если перейти по их ссылке, то мошенники получают параллельный доступ к аккаунту жертвы.

После этого они используют его для обмана близких из списка контактов в украденном аккаунте. Они могут рассылать сообщения с просьбой занять деньги, помочь в каких-то финансовых вопросах и так далее.

При этом получатели таких писем часто в них верят, несмотря на то, что для получения денег мошенники используют счета третьих лиц.

Примечательно, что сама жертва может даже не догадываться о том, что кто-то посторонний использует ее аккаунт. Об этом ей потом могут сказать знакомые, которым поступили сообщения, отправленные мошенниками.

Поэтому в случае получения подобного сообщения и перехода по ссылке необходимо проверить наличие привязанных к аккаунту посторонних устройств. Если в итоге выяснится, что злоумышленники имеют параллельный доступ к мессенджеру, важно сразу же их отключить.

Для этого в мессенджерах WhatsApp и Telegram нужно зайти в настройки и найти вкладку "Связанные устройства" или "Устройства" и отключить все посторонние устройства, у которых есть доступ к аккаунту, нажав на кнопку "Выйти" или "Завершить сеанс".

Связанные устройства. Снимки экрана: мобильные приложения WhatsApp и Telegram

После этого мошенники потеряют возможность отправлять сообщения от имени данного аккаунта. Проводить такую процедуру можно на регулярной основе, чтобы обезопасить себя и своих близких.