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10.09.2024, 16:46

В Казахстане подали три иска о необъяснимом богатстве

Новости Казахстана 0 691

Председатель Комитета по возврату активов Генеральной прокуратуры Нурдаулет Суиндиков рассказал об исковой работе в связи с необъяснимым богатством, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

По его словам, такие иски не относятся к уголовному законодательству.

"Так называемые иски о необъяснимом богатстве в нашем законе обозначены как "активы необъяснимого происхождения". Но в мировой практике они проще называются "необъяснимым богатством". Эти дела являются гражданскими. Это не уголовные дела, это не расследование. Это гражданский иск Комитета по возврату активов в гражданский суд. И такие иски направлены на имущество, о признании какого-либо имущества активом необъяснимого происхождения. На сегодняшний день мы подали в суд три таких иска", - сказал Суиндиков на брифинге СЦК.

По двум из них, отметил председатель комитета, уже вынесены решения.

"Одно решение исполнено, второе решение еще не вступило в законную силу. По одному иску сразу на этапе подготовки дела к разбирательству ответчик признал иск и вернул предмет спора в доход государства. Потихоньку в Казахстане складывается судебная практика по таким делам. Но, возможно, возникнет вопрос, почему за такое время всего три иска. Этому тоже есть объяснение. Я привел цифры на десятки и сотни миллиардов тенге, когда у нас субъекты изъявляют желание о заключении соглашения о добровольном возврате", - пояснил представитель Генпрокуратуры.

Как сообщалось ранее, в августе впервые был исполнен судебный акт о необъяснимом богатстве. Тогда у ответчика было изъято более 10 миллионов долларов.

Куда они будут направлены, можно прочитать здесь.

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