Аукцион конфискованных у олигархов драгоценностей проведут в Казахстане

Глава компании по управлению возвращенными активами Куанышбек Мукаш рассказал о конфискованных у олигархов драгоценностях, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По его словам, в настоящее время насчитывается 196 ювелирных изделий такого происхождения.
"Если посписочно говорить, то туда входят разного рода ювелирные изделия, связанные с кольцами, ожерелья, плюс еще часы дорогие. Поэтому точно сказать не могу, что именно самое дорогое", - сказал Мукаш на брифинге СЦК.
Глава компании по управлению возвращенными активами также рассказал о том, какая судьба ждет эти драгоценности.
"В скором времени мы планируем это все реализовывать через аукцион на портале e-kazyna, эта информация будет в скором времени доступна. По некоторым видам ювелирных изделий у нас сейчас предстоит переоценка, поэтому сейчас этим вопросом занимаемся", - добавил Куанышбек Мукаш.
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