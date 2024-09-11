Аукцион конфискованных у олигархов драгоценностей проведут в Казахстане

Глава компании по управлению возвращенными активами Куанышбек Мукаш рассказал о конфискованных у олигархов драгоценностях, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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По его словам, в настоящее время насчитывается 196 ювелирных изделий такого происхождения.

"Если посписочно говорить, то туда входят разного рода ювелирные изделия, связанные с кольцами, ожерелья, плюс еще часы дорогие. Поэтому точно сказать не могу, что именно самое дорогое", - сказал Мукаш на брифинге СЦК.

Глава компании по управлению возвращенными активами также рассказал о том, какая судьба ждет эти драгоценности.