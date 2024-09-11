Медальный зачет Всемирных игр кочевников: на каком месте Казахстан

Сборная Казахстана в третий день V Всемирных игр кочевников завоевала семь золотых, семь серебряных и девять бронзовых медалей, передает Tengri Sport со ссылкой на Vesti.kz .

Фото: instagram.com/worldnomadgames2024

Золотые медали по итогам дня на счету:

Ералхана Айкөза (жамбы ату), Ерсултана Музаппарова, Зарины Сариповой, Розы Нысантаевой и Нурдаулета Жарылгапова (все - казак курес), Сырыма Избасарова и Биржана Косалиева (оба - аударыспак).

Серебряные награды в копилку сборной Казахстана принесли:

Ербол Тапенов (дәстүрлі садақ ату), Замзагуль Файзолланова (казак курес), Ернур Сулейменов, Айбек Казакбаев, Толганай Абеуова и Нурдин Шаймерден (все - кураш) и Есимхан Рахматилла (аударыспак).

Бронзовые медали завоевали следующие казахстанцы:

Айтбек Сарыбай (жамбы ату), Қанат Қасымхан (дәстүрлі садақ ату) Альбина Бахиева и Ерасыл Джанатаев (оба - казак курес), Марат Нигматуллаев, Алтынай Нурханова и Адилет Ахметгали (кураш), Ольга Душаева и Еркебулан Ерлан (мас-рестлинг).

Всего на счету сборной Казахстана 48 медалей - 21 золотая, 10 серебряных и 17 бронзовых. На втором месте в медальном зачете идет команда Кыргызстана, завоевавшая 23 награды - 7 золотых, 9 серебряных и 7 бронзовых. Замыкает топ-3 сборная Узбекистана, завоевавшая 24 медали - 7 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых.

Скриншот: worldnomadgames.kz

На Играх представлен 21 вид спорта, включая десять показательных дисциплин, среди которых ярко выделяются традиционные игры, такие как казахская асық ату и кыргызская ордо. За 97 комплектов медалей будут бороться 2000 спортсменов из 89 стран, сражаясь за 581 медаль.

Аударыспақ - два всадника пытаются сбросить друг друга с лошади.

Қазақ күресі - казахская национальная борьба.

Дәстүрлі садақ ату - соревнования по стрельбе из лука.

Жамбы ату - стрельба из традиционного лука верхом на лошади.

Кураш - борьба в стойке без борьбы в положении лежа. Разрешены броски и подсечки.

Мас-рестлинг - национальный вид спорта Якутии, образованный от традиционной игры в перетягивание палки.

Всемирные игры кочевников проходят на главных спортивных объектах Астаны:

Стадион "Астана Арена";

ипподром "Казанат";

дворец единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова;

ледовый дворец "Алау";

легкоатлетический спортивный комплекс Qazaqstan;

комплекс "Думан".

V Всемирные игры кочевников продлятся с 8 по 13 сентября, а жителям столицы рекомендуется учитывать временные изменения маршрутов общественного транспорта до 15 сентября.