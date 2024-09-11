Запрет на чаевые: что говорят сотрудники заведений и клиенты

Вот уже несколько дней в Казахстане обсуждается новость о возможных изменениях в правилах внутренней торговли. Согласно им, кафе и ресторанам могут запретить взимать чаевые и депозиты с клиентов. Что думают по этому поводу работники общепита и их клиенты – обычные казахстанцы, решил узнать Tengri Life.
Шеф, ресторатор Денис Ермолаев сейчас трудится над одним из заведений в Алматы. Конечно же, он слышал широко обсуждаемые новости про "возможный запрет взимания чаевых и депозитов" с гостей. В сфере общепита он уже более 25 лет и считает, что такие изменения, если и будут введены, то должны внедряться постепенно.
"Знаю, что в Европе, практика чаевых работает по умолчанию. Люди так благодарят за хороший сервис и оставляют на чай. Плюс для официантов там это как поддержка, дополнительный заработок. Это мотивирует их работать классно. У нас же мы как бы вынуждаем платить за сервис. Однако зачастую это идет в статье расходов ресторанов также на мотивацию официантов. Если хотят исключить проценты в счете, то нужно время, чтобы наши гости привыкли оставлять чаевые. Только когда это произойдет, то можно, на мой взгляд, убрать такие дополнительные проценты в счете", – отметил он.
Денис Ермолаев подчеркнул, что бывает практика, когда эти 10-12 процентов уже включены в счет. Просто гостя об этом не информируют.
"Бывает, когда рестораны заранее включают в стоимость блюд чаевые. Думаю, что такая практика – верная. Ведь так гостю кажется, что за обслуживание дополнительно не берут. Плюс в этом случае руководитель ресторана дает стимул официанту трудиться еще лучше, чтобы заработать дополнительную мотивацию к зарплате. Пока включение в счет процентов за обслуживание – это вынужденная мера. Если изменится отношение гостей, появится культура оставлять на чай, то такие проценты исчезнут постепенно из счетов. Это должно случиться естественно, без суровых правил", – считает ресторатор.
Предприниматель из Петропавловска, который дал нам следующий комментарий, руководит небольшой столовой.
"На практике в столовых обычно не взимают 10-12 процентов за обслуживание. В моей столовой – самообслуживание, посетители сами выбирают еду, которая им нужна, набирают блюда на поднос. Затем подходят к кассе, сами рассчитываются. Далее садятся на свое место, едят и убирают за собой. Официантов у нас нет. В ресторанах же они есть, выполняют всю эту работу они, поэтому там и включают в счет за обслуживание 10-12 процентов", – сказал бизнесмен.
Известный столичный социальный предприниматель Эмин Аскеров также высказал свою позицию по вопросу. Не так давно он руководил небольшим кафе, в котором работали люди с особенностями здоровья. Но в силу жизненных обстоятельств заведение пришлось закрыть.
"Знаю на практике, что обычно в сумму счета включены все расходы и доход предпринимателю за оказанную услугу в общепите и обслуживание. Дополнительные 10 процентов должны идти на усмотрение клиента в виде чаевых, но это не должно быть обязательным условием", – отметил он.
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Алматинка Айжан отметила, что любит посещать различные заведения, однако в последнее время стала меньше обедать и ужинать в кафе и ресторанах.
"Еще прошлым летом можно было комфортно поесть за 4000-5000 тенге, заказав одно второе блюдо и напиток, к примеру, латте, во многих заведениях, не люкс класса. Однако сейчас все чаще замечаю, что цены на позиции растут. В 5000 тенге уже не уложишься, ведь есть еще счет за обслуживание. Если хочешь поесть вкусно и в красивом месте, с хорошим сервисом и чистыми уборными, на одного примерно выходит 7000-10000 тысяч тенге. Я готова платить 10 процентов за обслуживание, так как понимаю, почему эта сумма закладывается в счет. Есть знакомые официанты, которые рассказывали, как это важно на самом деле для заведения", – отметила девушка.
А вот депозиты, считает Айжан, можно было и убрать на практике.
"Наверное, для ресторанов – это некая гарантия, что люди не сбегут, не оплатив счет. Но многие знакомые отказываются ходить в заведения, если видят, там депозит на 20-30 тысяч тенге на стол. Иногда приходится добирать еду, лишь бы покрыть этот аванс. По моему мнению, будет лучше без такой практики, но опять-таки это позиция клиента", – сказала она.
Проживающая в Петропавловске Вероника чаще питается дома.
"Хожу в кафе и рестораны, когда есть повод или встреча. Конечно, замечаю 10 процентов в счете за обслуживание. Но не думаю, что официанты видят эти деньги. Поэтому было бы здорово, чтобы давали возможность, выбрать – оставить на чай или нет, ориентируясь на сервис в заведении", – отметила молодая мама.
Жительница столицы Анастасия также отметила, что уже слышала новости о "возможном запрете взимания чаевых и депозитов".
"Не знаю их внутреннюю кухню, никогда не работала в сфере общепита. Но мне, конечно, хотелось бы платить за счет без обслуживания. То есть оставлять чаевые по желанию", – сказала она.
"Если налогоплательщик состоит на регистрационном учете по НДС, то его оборот будет облагаться НДС, это касается не только ресторанного бизнеса, но и всех. За исключением сфер, связанных с медикаментами, финансовыми услугами и так далее (это предусмотрено Налоговым кодексом). Поэтому клиент, оплачивая за услугу, платит и за НДС в том числе", – отметили в пресс-службе комитета госдоходов Министерства финансов.
Отметим, что ранее в кулуарах Сената в начале сентября министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев отметил, что "сейчас готовятся изменения в правила нашей внутренней торговли".
"Мы считаем, что, если услуги вам предоставляются и в них уже "сидит" обслуживание, никаких дополнительных поборов не должно быть", – сказал тогда министр.
По словам Шаккалиева, некоторая часть бизнесменов не хочет поддерживать такие изменения, тем не менее, скорей всего, они будут введены.
"Понятно, не все готовы поддержать такие изменения, тем не менее мы их готовим. Это что касается принудительной выплаты чаевых, разных взносов", – добавил министр.
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