Запрет на чаевые: что говорят сотрудники заведений и клиенты

Вот уже несколько дней в Казахстане обсуждается новость о возможных изменениях в правилах внутренней торговли. Согласно им, кафе и ресторанам могут запретить взимать чаевые и депозиты с клиентов. Что думают по этому поводу работники общепита и их клиенты – обычные казахстанцы, решил узнать Tengri Life .

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Сфера общепита

Шеф, ресторатор Денис Ермолаев сейчас трудится над одним из заведений в Алматы. Конечно же, он слышал широко обсуждаемые новости про "возможный запрет взимания чаевых и депозитов" с гостей. В сфере общепита он уже более 25 лет и считает, что такие изменения, если и будут введены, то должны внедряться постепенно.

"Знаю, что в Европе, практика чаевых работает по умолчанию. Люди так благодарят за хороший сервис и оставляют на чай. Плюс для официантов там это как поддержка, дополнительный заработок. Это мотивирует их работать классно. У нас же мы как бы вынуждаем платить за сервис. Однако зачастую это идет в статье расходов ресторанов также на мотивацию официантов. Если хотят исключить проценты в счете, то нужно время, чтобы наши гости привыкли оставлять чаевые. Только когда это произойдет, то можно, на мой взгляд, убрать такие дополнительные проценты в счете", – отметил он.

Денис Ермолаев подчеркнул, что бывает практика, когда эти 10-12 процентов уже включены в счет. Просто гостя об этом не информируют.

"Бывает, когда рестораны заранее включают в стоимость блюд чаевые. Думаю, что такая практика – верная. Ведь так гостю кажется, что за обслуживание дополнительно не берут. Плюс в этом случае руководитель ресторана дает стимул официанту трудиться еще лучше, чтобы заработать дополнительную мотивацию к зарплате. Пока включение в счет процентов за обслуживание – это вынужденная мера. Если изменится отношение гостей, появится культура оставлять на чай, то такие проценты исчезнут постепенно из счетов. Это должно случиться естественно, без суровых правил", – считает ресторатор.

Предприниматель из Петропавловска, который дал нам следующий комментарий, руководит небольшой столовой.

"На практике в столовых обычно не взимают 10-12 процентов за обслуживание. В моей столовой – самообслуживание, посетители сами выбирают еду, которая им нужна, набирают блюда на поднос. Затем подходят к кассе, сами рассчитываются. Далее садятся на свое место, едят и убирают за собой. Официантов у нас нет. В ресторанах же они есть, выполняют всю эту работу они, поэтому там и включают в счет за обслуживание 10-12 процентов", – сказал бизнесмен.

Известный столичный социальный предприниматель Эмин Аскеров также высказал свою позицию по вопросу. Не так давно он руководил небольшим кафе, в котором работали люди с особенностями здоровья. Но в силу жизненных обстоятельств заведение пришлось закрыть.

"Знаю на практике, что обычно в сумму счета включены все расходы и доход предпринимателю за оказанную услугу в общепите и обслуживание. Дополнительные 10 процентов должны идти на усмотрение клиента в виде чаевых, но это не должно быть обязательным условием", – отметил он.



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Что думают посетители заведений

Алматинка Айжан отметила, что любит посещать различные заведения, однако в последнее время стала меньше обедать и ужинать в кафе и ресторанах.

"Еще прошлым летом можно было комфортно поесть за 4000-5000 тенге, заказав одно второе блюдо и напиток, к примеру, латте, во многих заведениях, не люкс класса. Однако сейчас все чаще замечаю, что цены на позиции растут. В 5000 тенге уже не уложишься, ведь есть еще счет за обслуживание. Если хочешь поесть вкусно и в красивом месте, с хорошим сервисом и чистыми уборными, на одного примерно выходит 7000-10000 тысяч тенге. Я готова платить 10 процентов за обслуживание, так как понимаю, почему эта сумма закладывается в счет. Есть знакомые официанты, которые рассказывали, как это важно на самом деле для заведения", – отметила девушка.

А вот депозиты, считает Айжан, можно было и убрать на практике.

"Наверное, для ресторанов – это некая гарантия, что люди не сбегут, не оплатив счет. Но многие знакомые отказываются ходить в заведения, если видят, там депозит на 20-30 тысяч тенге на стол. Иногда приходится добирать еду, лишь бы покрыть этот аванс. По моему мнению, будет лучше без такой практики, но опять-таки это позиция клиента", – сказала она.

Проживающая в Петропавловске Вероника чаще питается дома.

"Хожу в кафе и рестораны, когда есть повод или встреча. Конечно, замечаю 10 процентов в счете за обслуживание. Но не думаю, что официанты видят эти деньги. Поэтому было бы здорово, чтобы давали возможность, выбрать – оставить на чай или нет, ориентируясь на сервис в заведении", – отметила молодая мама.

Жительница столицы Анастасия также отметила, что уже слышала новости о "возможном запрете взимания чаевых и депозитов".

"Не знаю их внутреннюю кухню, никогда не работала в сфере общепита. Но мне, конечно, хотелось бы платить за счет без обслуживания. То есть оставлять чаевые по желанию", – сказала она.

Что говорят в Комитете госдоходов

"Если налогоплательщик состоит на регистрационном учете по НДС, то его оборот будет облагаться НДС, это касается не только ресторанного бизнеса, но и всех. За исключением сфер, связанных с медикаментами, финансовыми услугами и так далее (это предусмотрено Налоговым кодексом). Поэтому клиент, оплачивая за услугу, платит и за НДС в том числе", – отметили в пресс-службе комитета госдоходов Министерства финансов.

Отметим, что ранее в кулуарах Сената в начале сентября министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев отметил, что "сейчас готовятся изменения в правила нашей внутренней торговли".

"Мы считаем, что, если услуги вам предоставляются и в них уже "сидит" обслуживание, никаких дополнительных поборов не должно быть", – сказал тогда министр.

По словам Шаккалиева, некоторая часть бизнесменов не хочет поддерживать такие изменения, тем не менее, скорей всего, они будут введены.