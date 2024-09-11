Отсрочка долгов на срок до 5 лет: как оформить ее в Казахстане

Казахстанцы, которые не могут оплатить долги и при этом не хотят испытать последствий банкротства, имеют возможность прибегнуть к восстановлению платежеспособности. Подробнее читайте на NUR.KZ.
То есть либо не хватает денег для оплаты долгов, либо не остается средств для поддержания оптимального уровня жизни. При этом применение банкротства может оказаться невыгодным из-за определенных последствий.
Согласно закону "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан", в такой ситуации должникам доступна возможность получения отсрочки от уплаты долгов на срок до 5 лет. Но есть и свои особенности, которые следует учесть.
Для применения процедуры восстановления платежеспособности казахстанцам достаточно подать заявление в суд, которое должно содержать:
Суд не позднее 10 рабочих дней со дня его поступления выносит определение о возбуждении соответствующего дела.
При этом с момента вынесения данного определения прекращается взыскание долга с должника, начисление процентов, а также ему не будут доступны новые займы (кроме кредитов в ломбардах).
"Основаниями для подачи заявления в суд о применении процедуры восстановления платежеспособности являются факт превышения стоимости принадлежащего должнику имущества размера всех его обязательств (в том числе срок исполнения которых не наступил) и (или) наличие стабильного дохода", – указывается в пункте 1 статьи 6 закона.
То есть, когда у казахстанцев общая сумма долгов меньше, чем стоимость их имущества, они могут воспользоваться данной процедурой, не прибегая к банкротству.
Далее, если заявитель соответствует требованиям, в течение двух рабочих дней назначается финансовый управляющий, услуги которого оплачиваются ежемесячно в размере 1 МЗП (85 000 тенге на 2024 год) за счет средств должника, если иное не установлено законом.
Он проводит инвентаризацию (в течение 10 рабочих дней) и оценку имущества заявителя (отчет об оценке предоставляется не позднее 10 рабочих дней со дня заключения соответствующего договора).
Также он создает реестр требований кредиторов, которым должник обязан вернуть деньги. На основании этих данных суд выносит решение о применении процедуры восстановления платежеспособности.
На основе этого решения финансовый управляющий вместе с должником в течение двух месяцев с даты вступления решения в законную силу должны сформировать, согласовать с кредиторами и предоставить суду план по восстановлению платежеспособности, срок исполнения которого не должен превышать 5 лет.
А если имеются долги с более длительным сроком оплаты, то после исполнения плана эти обязательства останутся за заявителем на условиях, предусмотренных таким планом.
План восстановления платежеспособности, согласно 29 статье закона, предусматривает один или несколько следующих инструментов:
В то же время план восстановления может затронуть личное имущество должника и даже его занятость. Так, в пункте 3 указанной статьи отмечается, что процедура также может предусматривать следующие меры:
Список применяемых мер будет определяться при составлении плана с участием финансового управляющего и самого участника процедуры.
При этом с момента утверждения судом плана по восстановлению платежеспособности обязанность по его исполнению возлагается на должника, а полномочия финансового управляющего прекращаются.
В случае неисполнения плана по восстановлению платежеспособности процедура прекращается. А долги могут взыскать уже через судебное банкротство.
Таким образом, данная процедура предоставляет казахстанцам возможность решить вопросы с долгами и, в отличие от банкротства, имеются шансы сохранить личное имущество, а также избежать запрета на кредитование в будущем.
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