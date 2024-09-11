Александр Кержаков раскрыл правду об уходе из “Кайрата“

Фото: instagram.com/f.c.kairat/

В начале сентября лидер казахстанского чемпионата по футболу "Кайрат" неожиданно расстался с главным тренером. По словам специалиста, руководство команды позволило себе "недопустимые ситуации", что стало причиной для заявления об отставке.

- Иван Карпов писал, что после поражения от "Астаны" президент "Кайрата" Боранбаев назвал вас "плохим тренером" и при футболистах кричал матом, что вы ничего не делаете", а ваш штаб "полная ерунда''. Правда ли это?

"По этому поводу я уже сказал все, что считал нужным. Для меня есть недопустимые вещи - и в жизни, и в работе. Когда грань перейдена, я делаю определенные выводы. Я понимаю, что тебе нужно более детальное объяснение, но мне кажется, есть вещи, которые должны оставаться внутри", - ответил Кержаков в интервью Sports.ru.

Владелец "Кайрата" Кайрат Боранбаев в интервью после отставки Кержакова заявил, что они "вместе посмеялись" над словами, которые ему приписывают. Российский специалист опроверг слова главы клуба.

"Нет, такого не было. Кроме того, эта ситуация у меня точно не вызывает улыбки и смеха. Мне обидно, потому что я пришел в "Кайрат", чтобы добиться результата. Понимал, что могу это сделать - с каждым днем убеждался все сильнее. Поэтому произошедшее меня не веселит", - заявил Кержаков.

Отметим, что 41-летний Александр Кержаков возглавил "Кайрат" в мае 2024 года. Под руководством тренера команда заняла лидирующую позицию в чемпионате Казахстана.

Александр Кержаков является лучшим бомбардиром в истории российского футбола (233 гола), а также "Зенита" (161) и сборной России (30). После завершения карьеры игрока Кержаков получил тренерскую лицензию и успел поработать со сборной России до 17 лет, "Томью", "Нижним Новгородом" (Россия), кипрским "Кармиотиссом" и сербским "Спартаком".