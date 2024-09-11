18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
477.45
527.1
5.24
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
11.09.2024, 08:50

Александр Кержаков раскрыл правду об уходе из “Кайрата“

Новости Казахстана 0 384

Бывший форвард петербургского "Зенита" и сборной России Александр Кержаков рассказал детали своего увольнения из алматинского "Кайрата", передает Tengri Sport.

Фото: instagram.com/f.c.kairat/
Фото: instagram.com/f.c.kairat/

В начале сентября лидер казахстанского чемпионата по футболу "Кайрат" неожиданно расстался с главным тренером. По словам специалиста, руководство команды позволило себе "недопустимые ситуации", что стало причиной для заявления об отставке.

- Иван Карпов писал, что после поражения от "Астаны" президент "Кайрата" Боранбаев назвал вас "плохим тренером" и при футболистах кричал матом, что вы ничего не делаете", а ваш штаб "полная ерунда''. Правда ли это?

"По этому поводу я уже сказал все, что считал нужным. Для меня есть недопустимые вещи - и в жизни, и в работе. Когда грань перейдена, я делаю определенные выводы.

Я понимаю, что тебе нужно более детальное объяснение, но мне кажется, есть вещи, которые должны оставаться внутри", - ответил Кержаков в интервью Sports.ru.

Владелец "Кайрата" Кайрат Боранбаев в интервью после отставки Кержакова заявил, что они "вместе посмеялись" над словами, которые ему приписывают. Российский специалист опроверг слова главы клуба.

"Нет, такого не было. Кроме того, эта ситуация у меня точно не вызывает улыбки и смеха. Мне обидно, потому что я пришел в "Кайрат", чтобы добиться результата. Понимал, что могу это сделать - с каждым днем убеждался все сильнее. Поэтому произошедшее меня не веселит", - заявил Кержаков.

Отметим, что 41-летний Александр Кержаков возглавил "Кайрат" в мае 2024 года. Под руководством тренера команда заняла лидирующую позицию в чемпионате Казахстана.

Александр Кержаков является лучшим бомбардиром в истории российского футбола (233 гола), а также "Зенита" (161) и сборной России (30). После завершения карьеры игрока Кержаков получил тренерскую лицензию и успел поработать со сборной России до 17 лет, "Томью", "Нижним Новгородом" (Россия), кипрским "Кармиотиссом" и сербским "Спартаком".

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Слова Димаша Кудайбергена вызвали скандал на музыкальном конкурсе в КитаеНовости Казахстана
28.07.2024, 10:50 0
Назарбаева лишили еще одного статусаНовости Казахстана
24.07.2024, 17:55 0
4 млн тенге предложила авиакомпания FlyArystan маме 12-летней девочки, которую не пустили в самолетНовости Казахстана
09.08.2024, 20:17 0
«Отбасы банк» хочет привлечь к ответственности тех, кто использовал пенсионные выплаты на лечение зубов не по назначениюНовости Казахстана
25.07.2024, 19:27 0
Экономист: девальвация в Казахстане неизбежнаНовости Казахстана
02.08.2024, 09:24 0

Последние комментарии

< >
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Строгоff → Красочно, ярко, красиво!
Казахстан хочет экспортировать ГСМ за рубеж
Pluto 9701 → И снова слова бла бла бла хочет хочет, а может?
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
fox1167 → Поддерживаю! Вааааще фигня какая-то стала
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Coffee → Это очень красиво!
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
Ingul → Уважаемая "Лада", вы заметили на сколько меньше стало посетителей на вашем сайте после того, как вы поменяли его формат? Или теперь общественное мнение никого не интересует?