Нашел подозрительный предмет. Что грозит казахстанцам за бдительность

В Министерстве внутренних дел ответили на вопрос, что грозит казахстанцам за сообщения о подозрительных предметах, обнаруженных в общественных местах, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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Согласно законодательству Казахстана за сообщения о фактах подозрительного поведения людей или о подозрительных предметах, обнаруженных в общественных местах, не предусмотрена никакая ответственность.

"Данная информация ложной не является, так как заявитель сообщил, что он обнаружил предмет, который действительно находится в том или ином месте. По всем таким фактам полиция направляет дежурный наряд, инспекторов, кинологов со служебно-разыскными собаками и взрывотехническую группу. Указанные сотрудники проверяют предметы и устанавливают их владельцев", - сообщили в МВД в ответ на официальный запрос редакции Tengrinews.kz.

Уголовно наказуемым является заведомо ложное сообщение об акте терроризма. В 2023 году полиция зарегистрировала 420 таких фактов. За 8 месяцев текущего года в экстренные службы поступило 320 сообщений. В свою очередь, по найденным подозрительным предметам в общественных местах статистика не ведется.

Заведомо ложные сообщения об акте терроризма чаще всего фиксируют в крупных городах Казахстана. За подобные "розыгрыши" предусмотрено наказание - 5 тысяч МРП (18,4 миллиона тенге в 2024 году) либо ограничение или лишение свободы на срок до 5 лет - в зависимости от степени тяжести преступления.

Напомним, в июне в Костанае школьник сообщил о бомбе и террористах, чтобы развеселить друзей. Отвечать за розыгрыш ребенка пришлось родителям.