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11.09.2024, 10:18

Срок сдачи декларации о доходах перенесли в Казахстане

Новости Казахстана 0 1 044

Крайний срок сдачи налоговой отчетности в рамках всеобщего декларирования в Казахстане перенесли с 15 на 16 сентября из-за того, что в этом году он выпал на выходной день. Подробнее читайте на NUR.KZ.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В скором времени завершится прием налоговых отчетностей в рамках третьего этапа всеобщего декларирования в Казахстане. Крайним сроком сдачи, установленным законом, является 15 сентября.

Однако, как сообщили в Департаменте государственных доходов Алматы, из-за того, что эта дата в 2024 году выпала на воскресенье, последнюю дату приема декларации об активах и обязательствах по форме 250 и декларации о доходах и имуществе по форме 270 сдвинули на день вперед, то есть на 16 сентября.

"Если последний день подачи налоговой отчетности выпадает на выходной или праздничный день, срок автоматически переносится на следующий рабочий день", – напомнили в департаменте.

Таким образом, у казахстанцев есть дополнительный день для того, чтобы заполнить и сдать свои налоговые отчетности.

Напомним, тем гражданам, которые только вошли в систему всеобщего декларирования, нужно сдать "входную" декларацию об активах и обязательствах по форме 250. В 2024 году это касается индивидуальных предпринимателей, руководителей и учредителей юридических лиц, а также их супругов.

Тем же казахстанцам, которые в предыдущие годы уже сдали "входную" отчетность, должны подать декларацию о доходах и имуществе по форме 270. Напомним, недавно ее сильно упростили, и теперь казахстанцам не нужно указывать доходы, облагаемые у источника выплат.

Также следует помнить, что с 2025 года в систему всеобщего декларирования должны будут войти все совершеннолетние граждане Казахстана. Ожидается, что по итогу декларации будут сдавать порядка 13 млн жителей страны.

Также напомним, что сдать "входную" декларацию можно как через смартфон, так и на бумажном носителе. И в этом году это можно сделать до 16 сентября включительно.

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