Казахстан будет рассчитываться с Россией и Беларусью в рублях

В ходе заседания мажилиса депутат Татьяна Савельева сообщила, что при расчетах с Россией и Беларусью сумма разницы встречных обязательств между центральными банками будет переведена в российские рубли, передает « Голос народа ».

фото: Голос народа

На заседании прозвучал протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части, касающейся перечисления сумм ввозных таможенных пошлин между государствами – членами Евразийского экономического союза.

В связи с тем, что с 2022 года Российская Федерация приостановила расчеты встречных обязательств в долларах США (в рамках Договора о ЕАЭС) в протокол были внесены изменения относительно валюты.

«В этой связи, в данный Протокол вносятся изменения в части определения временного механизма, согласно которому при расчетах с Российской Федерацией и Республикой Беларусь сумма разницы встречных обязательств между центральными банками переводится в российских рублях», - зачитала Татьяна Савельева.

Сообщается, что внесение данных изменений обеспечит непрерывность перечисления таможенных пошлин в доход бюджетов государств – членов ЕАЭС.