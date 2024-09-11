Катарские инвесторы вольют $20 млрд в экономику Казахстана

По словам министра нацэкономики Нурлана Байбазарова, соглашение с иностранными инвесторами предусматривает реализацию девяти совместных проектов в Казахстане.

"Это позволит привлечь инвестиции на общую сумму около $20 млрд. Один из проектов – приобретение Lesha Bank 100% акций Bereke. Далее – проект продажи компании "Мобайл Телеком-Сервис" катарской компании Power International Holding. Инвестиции данной компании в Tele2/Altel позволят внедрить передовые технологии, расширить телекоммуникационную инфраструктуру и оптимизировать бизнес-процессы в соответствии с международными стандартами", – сообщил он.

Кроме того, по словам министра, соглашение включает три проекта по строительству газоперерабатывающих заводов мощностью 1 млрд куб. м, 2,5 млрд куб. м и 6 млрд куб. м в год.

"Эти соглашения направлены на рациональное использование ресурсной базы месторождения Кашаган. Ввод в эксплуатацию данных ГПЗ позволит производить 6,9 млрд куб. м товарного газа в год, 410 тыс. тонн сжиженного углеводородного газа, 60 тыс. тонн газового конденсата и 777 тыс. тонн серы. Это позволит увеличить объем производства товарного газа в стране на 18%", – уточнил Байбазаров.

По каждому из проектов по строительству газоперерабатывающего завода ожидается создание новых рабочих органов: на этапе строительства – 2 тыс. человек, во время эксплуатации – 600 человек.

"Еще есть проект строительства второй линии магистрального газопровода "Бейнеу – Бозой – Шымкент", который обеспечит энергетическую безопасность страны и увеличение пропускной способности газотранспортной системы, сохранение объемов экспорта газа в направлении Китая, перевод алматинской ТЭЦ на газ. На этапе строительства планируется создать 4 тыс. новых рабочих мест, во время эксплуатации – 300. Реализация проекта позволит удовлетворить растущие потребности южного, центрального и северного регионов, а также поддержать экспортные объемы", – пояснил Байбазаров.

Еще один проект – строительство новой компрессорной станции КС-14 и магистрального газопровода "КС-14 – Костанай – Актобе", который направлен на газоснабжение Костаная и Костанайской области. Здесь на этапе строительства планируется создать 2 тыс. новых рабочих мест, а во время эксплуатации – 400.

"Далее – проект строительства электростанции на базе парогазовой установки в Кызылординской области, где будет создано 2 тыс. новых рабочих мест, а во время эксплуатации – 500. Благодаря проекту будет обеспечена энергетическая безопасность в южной части единой энергетической системы страны, будет создана новая инфраструктура для электростанции. Также есть проект строительства гидроэлектростанции на реке Иртыш мощностью до 350 мВт. Его реализация позволит увеличить эффективность Шульбинской ГЭС до 1050 МВт, а также ликвидировать возможные паводки в зимний период по течению реки Иртыш. На этапе строительства планируется создать 800 новых рабочих мест, во время эксплуатации – 150", – перечислил Байбазаров.

Соглашением казахстанская сторона обеспечивает постоянный налоговый режим для катарских инвестиций, а также защиту катарских инвестиций на территории Казахстана, резюмировал он.

Отметим, что мажилис принял законопроект "О ратификации Соглашения между правительством РК и правительством государства Катар об установлении долгосрочного стратегического партнерства для развития проектов в приоритетных отраслях".

Ранее сообщалось, что Казахстан и Катар прорабатывают взаимные перспективные проекты, которые могут реализовать в различных секторах экономики.