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11.09.2024, 12:29

“Вас должно это насторожить“. Полиция обратилась к казахстанцам

Новости Казахстана 0 681

Министерство внутренних дел обратилось к казахстанским родителям с призывом поговорить со своими детьми о правовых последствиях всех их поступков, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

"Уважаемые родители! За восемь месяцев текущего года полицией задержано 30 несовершеннолетних за участие в распространении наркотиков. Есть случаи, когда закладки совершают 14-летние подростки, которые по отдельным видам наркопреступлений уже могут нести уголовную ответственность наравне со взрослыми", - обратился заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД Бахытжан Амирханов.

По его словам, сотрудники полиции проводят праворазъяснительную работу во всех учебных заведениях. С начала года проведено 9738 различных профилактических мероприятий с охватом 725 тысяч лиц. В зоне особого внимания находятся старшеклассники и студенты 1-2-х курсов, которые начинают самостоятельную жизнь вдали от родителей.

"Но полиция имеет дело уже со свершившимися фактами, после чего для задержанных подростков возникают неотвратимые правовые последствия. В этой связи мы призываем вас обязательно поговорить со своими детьми о правовых последствиях всех их поступков. Быть максимально вовлеченными в жизнь своих детей. Они не должны бояться рассказать вам, если их вовлекают в противоправную деятельность. Нужно знать окружение своих детей, контролировать интернет-ресурсы, которыми они пользуются", - отметил Бахытжан Амирханов.

Казахстанцев просят обращать внимание на упаковки от любых медицинских препаратов, фольгу, стеклянные трубки, пипетки в вещах подростка. Все это может служить приспособлениями для употребления синтетических наркотиков.

"Родителей должно насторожить, если у подростка резко снизилась успеваемость, увеличилось число прогулов, сменился круг общения. Косвенными признаками употребления наркотиков также могут быть регулярные перепады настроения, раздражительность, вялость, апатия. Совокупность этих факторов может указывать на то, что ребенок находится в группе риска. Первым признаком того, что подросток занимается распространением наркотиков, служит большое количество денег, дорогие покупки. Подозрение должно вызывать, если у ребенка в телефоне и мессенджерах появились метки с геолокациями, фотографии с возможными местами закладок, рисунками-штампами на стенах домов, столбах, распределительных будках, записки с номерами телефонов, ссылками на интернет-сайт или набором цифр, а также свертки в цветной изоленте с неизвестными веществами", - рассказал заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД.

В полиции напомнили, что уголовная ответственность за наркопреступления наступает с 16 лет, а по отдельным составам преступлений - с 14 лет.

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